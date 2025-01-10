Казахстанская "дочка" "Газпром нефти" попала под масштабные санкции США против России

США ввели санкции против российской компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более двух десятков их дочерних компаний, в том числе и в Казахстане.

О новых акциях против российских компаний сообщил Минфин США на своем сайте.

В список внесены нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" (Московский, Омский), добывающие предприятия — "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Газпромнефть-Оренбург" и др., зарубежные структуры "Газпром нефти" — в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге.

Помимо этого, введены ограничения и против структур "Сургутнефтегаза" — его банка, НПЗ и других предприятий.

В пресс-службе "Газпром нефти" изданию РБК заявили, что последние два года компания "готовилась к различным негативным санкционным сценариям". Там также напомнили, что с 2022-го "Газпром нефть" уже находится под односторонними иностранными санкциями.

"Компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса", — заверили в "Газпром нефти".

Под санкции также попали "Роснефтефлот", 183 суда, которые "являются частью теневого флота" для перевозки нефти или принадлежат российским компаниям. Это суда под флагами России, Панамы, Барбадоса, Габона. Среди них не только нефтяные танкеры, но и пассажирские суда, пишет РБК.

Ограничения коснулись и нескольких зарубежных трейдеров, поставлявших российскую нефть — это компании, зарегистрированные в ОАЭ, Гонконге и других странах.

В числе физлиц, оказавшихся в санкционном списке, глава "Росатома" Алексей Лихачев.

На сайте Белого дома указано, что новые санкции самыми значимыми ограничениями, введенными против российского энергетического сектора.

"США ввели самые значительные санкции на сегодняшний день в отношении российского энергетического сектора, который, безусловно, является крупнейшим источником дохода для войны Путина.

Эти санкции сильно ударят по каждому ключевому узлу в цепочке добычи и распределения нефти в России, в том числе по двум из четырех крупнейших российских производителей нефти, десяткам поставщиков услуг на нефтяных месторождениях, трейдерам российской нефти по всему миру, более 150 судам, перевозящим морскую российскую нефть, и нефтяному терминалу, который заведомо получал санкционированную нефть с санкционированных судов.

Министерство финансов США также объявило, что отменит положение, которое ранее освобождало посредничество в энергетических платежах от наших санкций против российских банков. Эти меры в совокупности "выкачают" миллиарды долларов в месяц из военного бюджета Кремля и, тем самым, увеличат издержки и риски для Москвы продолжать свою бессмысленную войну", – говорится в сообщении Белого дома.