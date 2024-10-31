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Минфин США обвинил казахстанскую компанию в провозе станков в Россию через Китай

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Флаг США висит у здания
Флаг США. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство финансов США заявило, что казахстанская компания помогала в поставке технологий и оборудования в военной сектор России, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Министерство финансов США ввело санкции против 275 физических и юридических лиц, участвующих в поставках России передовых технологий и оборудования, в которых она так нуждается для поддержки своей военной машины", - говорится на официальном сайте ведомства.

Ведомство ввело санкции на физические и юридические лица, в том числе базирующиеся в Китае, Индии, Таиланде, Турции и др. странах.

Так, в релизе говорится о схеме закупок станков компании Сергея Ушко - ООО "Технология развития открытых систем". Отмечается, что предприятие занимается производством металлообрабатывающего оборудования и оптовой продажей станков. В данной схеме фигурирует фирма из Казахстана.

"Сергей Ушко и Александр Ушко (сын - прим. ред.) координируют свои действия со своими аффилированными лицами, российскими гражданами Игорем Владимировичем Хоменко и Татьяной Валентиновной Хоменко, чтобы использовать несколько посредников в Центральной Азии для переправки современных станков в Россию.

ООО Uzstanex из Узбекистана и Kazstanex из Казахстана выступают в качестве номинальных получателей партий станков из Европы, а затем отправляют их в расположенную в КНР компанию Shanghai Winsun Imp and Exp Co Ltd (Shanghai Winsun) для доставки в Россию", - гласит релиз.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство нацэкономики.

Напомним, в конце августа казахстанская компания Catu Tech попала в санкционный список США за поставку в Россию грузов с микроэлектроникой. В конце прошлого года там оказалась другая отечественная компания ТОО "Elem group", после чего ее внесли в санкционный список ЕС.

При этом в МНЭ отмечали, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

В апреле прошлого года во время своего визита в Астану специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.

В июне этого года зампремьер-министра Серик Жумангарин выразил мнение, что экономика Казахстана не выдержит санкционного давления. В сентябре о данной ситуации высказывался глава Минторговли и интеграции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2181231-minfin-ssha-obvinil-kazahstanskuyu-kompaniyu-v-provoze-stankov-v-rossiyu-cherez-kitay/

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