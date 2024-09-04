Глава Минторговли высказался о попадании казахстанских компаний под санкции

Глава Министерства торговли и интеграции в кулуарах мажилиса сегодня прокомментировал вопрос о санкционных рисках для Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Шаккалиев отметил, что вокруг этой темы очень много спекуляций и инсинуаций.

"Разные эксперты из ближнего зарубежья дают какие-то оценки. Мы еще раз говорим, что у нас есть свои экономические интересы во внешней торговле - мы следуем им. Есть международные наши обязательства по экспортному контролю, мы их соблюдаем. У нас любят на пустом месте создавать свои какие-то идеологемы и свои выводы - еще раз повторяю, мы руководствуемся экономическим прагматизмом: "Выгодно - торгуем, не выгодно - не торгуем. Есть международные обязательства - мы их соблюдаем". Все. Весь вопрос вокруг этого надо конструировать", - заявил он.

При этом министр добавил, что ранее в американский список попали две казахстанские компании.

"Они не поменялись. Это компании, которые занимались торговлей радиоэлектроникой и их компонентов. Одна компания уже закрыта, она не работает, вторая - на память не скажу, как называется. Поэтому никаких дополнительных списков у нас нет", - резюмировал глава Минторговли.

Напомним, в конце августа казахстанская компания Catu Tech попала в санкционный список США за поставку в Россию грузов с микроэлектроникой. В конце прошлого года там оказалась другая отечественная компания ТОО "Elem group", после чего ее внесли в санкционный список ЕС.

При этом в МНЭ отмечали, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

В апреле прошлого года во время своего визита в Астану специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.

В июне этого года зампремьер-министра Серик Жумангарин выразил мнение, что экономика Казахстана не выдержит санкционного давления.