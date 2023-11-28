"Никаких угроз в своих визитах я не проявляю": Дэвид О’Салливан о своем приезде в Казахстан

Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан на брифинге в Астане озвучил цель своего визита в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Дэвид О’Салливан напомнил, что приезжал в Казахстан в апреле 2023 году для обсуждения с казахстанскими властями вопросов санкций и противодействия их обходу.

"Никаких угроз в своих визитах я не проявляю, считаю, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, общими. Потому что это касается всех стран. Мы уважаем позицию других стран, например, Казахстана, о том, что мы не присоединимся к санкциям. Это решение каждого государства.

Что здесь важно? Казахстан заинтересован в установлении торговых отношений со странами-членами ЕС и привлечении инвестиций. Поэтому ни государству, ни компаниям, работающим в этой стране, невыгодно, чтобы Казахстан стал местом обхода санкций. Это общий вызов для всех нас, и мы высоко ценим готовность решить эту проблему вместе с Казахстаном", – добавил он.

Дэвид О’Салливан поблагодарил казахстанские власти за предпринятые ими меры, в результате которых наблюдается значительное снижение уровня реэкспорта определенных товаров и определенных изделий в Россию.

"Но, с другой стороны, мы также наблюдаем увеличение реэкспорта определенных других товаров, поэтому нам еще многое предстоит сделать и проработать", – сказал он.

Специальный посланник ЕС по санкциям также указал на то, что Европейский союз не вводит вторичные санкции, поэтому это вне вопроса.

По его словам, общий объем по данным товарам сравнительно занимает малую долю в товарообороте Казахстана и составляет всего 200 млн евро в год.

"Дело здесь не в объеме, дело здесь в ценности и в летальном эффекте данных товаров и изделий, потому что, как мы знаем, эти товары используются для усиления потенциала вооружения Российской Федерации, именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы прекратить реэкспорт этих изделий. Эти товары, в основном товары высокой технологии, здесь мы говорим об интегральных схемах, оперативной памяти, об оборудовании, которые имеют оптический прицел", – указал спикер.

В целом, по его словам, у Европейского союза очень положительная повестка дня в отношении с РК.

"Как вы знаете, ЕС является основным и главным торговым, инвестиционным партнером РК, у нас есть множество амбициозных проектов, планов совместно Казахстаном, будь то в области зеленых технологий, в области транспорта, и мы хотим и дальше продвигать наши отношения с Казахстаном в позитивном и положительном ключе, установить более тесное сотрудничество. И хотелось бы еще раз отметить, что мы не хотим, чтобы санкции стали препятствием на пути нашего более тесного и глубоко сотрудничества", – резюмировал Дэвид О’Салливан.

Напомним, в апреле во время своего визита в Астану специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан.

"Мы выступаем против вторжения России в Украину – это наш самый главный посыл, и Казахстан сам решает, какие отношения выстраивать с Россией, какой посыл донести до Путина.

И наш подход, и наше отношение, и посыл ясны – мы считаем, что действия Путина полностью противоречат Уставу ООН. Это является военным преступлением: нападение на гражданскую инфраструктуру, нападение на гражданские лица, в том числе и (на – прим. ред.) детей. Мы это ни в коем случае не приемлем, это является абсолютно неприемлемым, но каждая страна сама решает, какого подхода придерживаться в этом отношении", – подчеркнул спикер.

По информации на официальном сайте Еврокомиссии, Дэвид О'Салливан – спецпосланник ЕС по санкциям.

За свою карьеру он занимал должность посла делегации Европейского союза в США с ноября 2014 года по февраль 2019 года. Также он являлся главным операционным директором новой дипломатической службы ЕС – Европейской службы внешних действий.

Кроме того, О'Салливан занимал ряд руководящих должностей в Европейской комиссии, включая должность генерального директора по торговле (2005-2010), генерального секретаря Европейской комиссии (2000-2005) и руководителя аппарата председателя Комиссии Романо Проди (1999-2000).