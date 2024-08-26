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Еще одна казахстанская компания оказалась в санкционном списке США

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Санкционный список
Санкции. Иллюстративное фото: designer491/Getty Images

Казахстанская компания Catu Tech попала в санкционный список США, предположительно, за поставку в Россию грузов с микроэлектроникой. Такие данные опубликованы на сайте Госдепартамента США.

Согласно опубликованной на сайте информации, департамент вносит в санкционный список компанию, базирующуюся в Казахстане.

"CATU TECH LIMITED LIABILITY (CATU TECH) - казахстанская компания, которая в период с января 2023 года по январь 2024 года осуществила более 30 поставок товаров категории CHPL, таких, как микроэлектронные компоненты, компаниям, базирующимся в России", - говорится в сообщении Госдепа.

В списке также значатся компании из Турции, Кыргызстана и Беларуси, КНР и ОАЭ.

В целом, по данным релиза Госдепартамента США, страна ввела санкции против почти 400 организаций и отдельных лиц за содействие России в войне с Украиной.

Напомним, в начале года европейский союз ввел санкции против казахстанской компании ТОО "Elem group". Компания значится в санкционном списке, опубликованном на сайте ЕС.

При этом она уже находилась под ограничениями Минторга США - ограничения были введены в декабре прошлого года. В МНЭ Казахстана тогда объясняли, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

Между тем в августе заместитель премьер-министра Серик Жумангарин дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний.

Как пишет Bloomberg, Казахстан входит в число стран, которые играют центральную роль в усилиях США и их союзников по изоляции экономики России. Казахстан и Россия являются членами таможенного союза и имеют вторую по протяженности границу в мире после границы США и Канады, а трубопровод, связанный с российским портом Новороссийск, транспортирует около 80% экспортируемой казахстанской нефти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2153488-eshche-odna-kazahstanskaya-kompaniya-okazalas-v-sankcionnom-spiske-ssha/

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