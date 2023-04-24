Могут ли ввести санкции в отношении Казахстана из-за визита Путина, ответил Дэвид О’Салливан

Флаги Казахстана и ЕС. Иллюстративное фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images

Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан на пресс-конференции в Астане прокомментировал вероятность наложения санкций на Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили, что, если президент РФ Владимир Путин приедет в Казахстан и наша страна не выдаст его международному суду в Гааге, будут ли в этом случае налагаться санкции на Казахстан.

"Да, вы правы, есть такое решение об аресте Путина, но каждая страна сама решает, действовать (согласно – прим. ред.) этому решению или нет. И мы признаем и мы знаем особый характер отношений между Казахстаном и ЕС, и нет никаких причин для того, чтобы мы налагали какие-либо санкции на Казахстан", – заявил в ответ Дэвид О’Салливан.

В целом, по его словам, ЕС не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан.

"Мы выступаем против вторжения России в Украину – это наш самый главный посыл, и Казахстан сам решает, какие отношения выстраивать с Россией, какой посыл донести до Путина.

И наш подход, и наше отношение, и посыл ясны – мы считаем, что действия Путина полностью противоречат Уставу ООН. Это является военным преступлением: нападение на гражданскую инфраструктуру, нападение на гражданские лица, в том числе и (на – прим. ред.) детей. Мы это ни в коем случае не приемлем, это является абсолютно неприемлемым, но каждая страна сама решает, какого подхода придерживаться в этом отношении", – подчеркнул спикер.

Журналисты задали ему уточняющий вопрос, значит ли это, что ЕС не будет настаивать на том, чтобы Казахстан выдал Путина.

"Это об ответственности каждой страны отдельно взятой", – ответил О’Салливан.

Отметим, что международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан пробудет в Казахстане с 24 по 25 апреля. В ходе визита запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами.

Напомним, в марте стало известно, что международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Позже замглавы МИД РК Ермухамбет Конуспаев сообщил, что Казахстан не признает юрисдикции МУС, а потому никаких препятствий для поездок Владимира Путина в нашу страну нет.

Отмечается, что юрисдикцию МУС не признают такие страны, как Россия, Азербайджан, Беларусь, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

Между тем 24 марта стало известно, что Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС). А это означает, что власти Армении, признав Римский статут МУС соответствующим конституции страны, будут обязаны задержать Владимира Путина и Марию Львову-Белову, в отношении которых МУС выписал ордеры на арест, если они официально прибудут на территорию их страны.

Также в марте мы писали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с послом РФ Алексеем Бородавкиным обсудил предстоящий в этом году визит Путина в Казахстан.

По информации на официальном сайте Еврокомиссии, Дэвид О'Салливан – спецпосланник ЕС по санкциям.

За свою карьеру он занимал должность посла делегации Европейского союза в США с ноября 2014 года по февраль 2019 года. Также он являлся главным операционным директором новой дипломатической службы ЕС – Европейской службы внешних действий.

Кроме того, О'Салливан занимал ряд руководящих должностей в Европейской комиссии, включая должность генерального директора по торговле (2005-2010), генерального секретаря Европейской комиссии (2000-2005) и руководителя аппарата председателя Комиссии Романо Проди (1999-2000).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018060-mogut-li-vvesti-sanktsii-v-otnoshenii-kazahstana-iz-za-vizita-putina-otvetil-devid-osallivan/