Япония ввела санкции против компании из Казахстана

Япония расширила санкции против России из-за военных действий в Украине, под ограничения попали 11 физических лиц, 29 организаций и три банка. Под санкциями оказалась также компания из Казахстана.

О расширении санкций против России сообщает японское издание Nikkei.

По его данным, 10 января правительство Японии на заседании кабмина одобрило дополнительные санкции в отношении РФ. Помимо уже имеющихся, страна вводит запрет на экспорт еще 335 промышленных товаров и некоторых химических веществ, которые связаны с разработкой химического оружия.

Кроме того, санкции введены против 11 граждан РФ, 29 организаций и трех банков. Активы одного физического лица и одного банка за пределами России заморожены.

ТАСС уточняет, что экспортные ограничения вводятся не только в отношении компаний из России, но и в отношении компаний из Китая, ОАЭ, Кыргызстана Таиланда и Турции. В санкционный список попала и одна компания из Казахстана.

На официальном сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии указано, что санкции в отношении компаний из указанных стран, в том числе Казахстана, вступят в силу 17 января.

Согласно опубликованным на сайте МИД Японии данным, казахстанская компания, в отношении которой введены санкции, зарегистрирована в Астане.

Напомним, в ноябре несколько казахстанских компаний оказались в санкционном списке Великобритании. По данным британского кабмина, оказавшиеся под санкциями компании занимаются поставкой станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров для российского оборонно-промышленного комплекса.

Позже в Миннацэкономики заявляли, что попавшие под санкции компании являются "фирмами-однодневками".

"У них нет полноценных хозяйственных действий. Они открываются, заключают какой-то контракт и исчезают", – сообщал глава МНЭ Нурлан Байбазаров.

До этого министерство финансов США заявило, что казахстанская компания помогала в поставке технологий и оборудования в военный сектор России.

А в конце августа казахстанская компания Catu Tech попала в санкционный список США за поставку в Россию грузов с микроэлектроникой. При этом в МНЭ отмечали, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

Добавим, в августе тогда еще вице-премьер Серик Жумангарин дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний.