Япония ввела санкции против компании из Казахстана
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Япония расширила санкции против России из-за военных действий в Украине, под ограничения попали 11 физических лиц, 29 организаций и три банка. Под санкциями оказалась также компания из Казахстана.
О расширении санкций против России сообщает японское издание Nikkei.
По его данным, 10 января правительство Японии на заседании кабмина одобрило дополнительные санкции в отношении РФ. Помимо уже имеющихся, страна вводит запрет на экспорт еще 335 промышленных товаров и некоторых химических веществ, которые связаны с разработкой химического оружия.
Кроме того, санкции введены против 11 граждан РФ, 29 организаций и трех банков. Активы одного физического лица и одного банка за пределами России заморожены.
ТАСС уточняет, что экспортные ограничения вводятся не только в отношении компаний из России, но и в отношении компаний из Китая, ОАЭ, Кыргызстана Таиланда и Турции. В санкционный список попала и одна компания из Казахстана.
На официальном сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии указано, что санкции в отношении компаний из указанных стран, в том числе Казахстана, вступят в силу 17 января.
Согласно опубликованным на сайте МИД Японии данным, казахстанская компания, в отношении которой введены санкции, зарегистрирована в Астане.
Напомним, в ноябре несколько казахстанских компаний оказались в санкционном списке Великобритании. По данным британского кабмина, оказавшиеся под санкциями компании занимаются поставкой станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров для российского оборонно-промышленного комплекса.
Позже в Миннацэкономики заявляли, что попавшие под санкции компании являются "фирмами-однодневками".
"У них нет полноценных хозяйственных действий. Они открываются, заключают какой-то контракт и исчезают", – сообщал глава МНЭ Нурлан Байбазаров.
До этого министерство финансов США заявило, что казахстанская компания помогала в поставке технологий и оборудования в военный сектор России.
А в конце августа казахстанская компания Catu Tech попала в санкционный список США за поставку в Россию грузов с микроэлектроникой. При этом в МНЭ отмечали, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.
Добавим, в августе тогда еще вице-премьер Серик Жумангарин дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210247-yaponiya-vvela-sankcii-protiv-kompanii-iz-kazahstana/