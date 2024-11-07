Несколько казахстанских компаний оказались в санкционном списке Великобритании
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Сразу шесть казахстанских компаний попали в санкционный список Великобритании. Данные опубликованы на сайте британского правительства, передает NUR.KZ.
В списке тех, кто попал под санкции Великобритании и занимается, предположительно, поставкой товаров для российской армии, значатся компании из Китая, Турции, Узбекистана и Казахстана, а также Ливии.
Казахстанские компании, добавленные в санкционный список:
- STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
- KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
- CPS Energy LLP
- ZAPCHASTTRADE LLP
- TOO TawKZ
- Rabadaziya LLP
Компании, указанные в санкционном списке, по данным британского правительства, занимаются поставкой станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров для российского оборонно-промышленного комплекса.
NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство торговли и интеграции РК.
Напомним, на днях министерство финансов США заявило, что казахстанская компания помогала в поставке технологий и оборудования в военный сектор России.
Также в конце августа казахстанская компания Catu Tech попала в санкционный список США за поставку в Россию грузов с микроэлектроникой. В конце прошлого года там оказалась другая отечественная компания ТОО "Elem group", после чего ее внесли в санкционный список ЕС.
При этом в МНЭ отмечали, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.
В апреле прошлого года во время своего визита в Астану специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.
Между тем в августе заместитель премьер-министра Серик Жумангарин дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что Казахстан "не будет слепо следовать санкциям" из-за России, когда это будет касаться отечественных компаний.
Как пишет Bloomberg, Казахстан входит в число стран, которые играют центральную роль в усилиях США и их союзников по изоляции экономики России. Казахстан и Россия являются членами таможенного союза и имеют вторую по протяженности границу в мире после границы США и Канады, а трубопровод, связанный с российским портом Новороссийск, транспортирует около 80% экспортируемой казахстанской нефти.
В сентябре по данному вопросу высказывался глава Минторговли и интеграции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2184582-neskolko-kazahstanskih-kompaniy-okazalis-v-sankcionnom-spiske-velikobritanii/