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Кредиты погибших при крушении самолета под Актау пассажиров списали в Азербайджане

Опубликовано:

Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / AFP via Getty Images

Банки Азербайджана списали кредиты членов экипажа и пассажиров, погибших в результате крушения самолета Embraer под Актау 25 декабря 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Report.az.

По данным издания, банки и небанковские кредитные организации Азербайджана приняли решение списать кредитные обязательства граждан, погибших при крушении пассажирского самолета авиакомпании AZAL 25 декабря.

Сообщается, что решение принято в знак солидарности и сочувствия семьям погибших. Кредитные обязательства жертв авиакатастрофы будут погашены за счет собственных средств банков и НБКО.

"Трагическая гибель членов экипажа и пассажиров рейса Баку - Грозный глубоко потрясла всю страну, в том числе банковское сообщество Азербайджана. По рекомендации Центрального банка Азербайджана, кредитные задолженности погибших списаны. Выражаем глубокие соболезнования членам семей погибших и желаем выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

Накануне стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

После этого в Минтрансе сообщили, что в Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2209472-kredity-pogibshih-pri-krushenii-samoleta-pod-aktau-passazhirov-spisali-v-azerbaydzhane/

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