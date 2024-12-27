Авиакатастрофа под Актау: Азербайджан направит своих врачей в Казахстан

Азербайджан направит в Казахстан врачей для помощи оставшимся в нашей стране гражданам, пострадавшим при крушении самолета близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав страны.

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На сайте Министерства здравоохранения Азербайджана опубликовали заявление о том, что в Казахстан направляются азербайджанские врачи и близкие родственники пострадавших.

"В Республике Казахстан продолжается лечение трех наших соотечественников, пострадавших в результате авиакатастрофы пассажирского самолета. В лечебных мероприятиях для скорейшего выздоровления раненых, помимо медицинской поддержки, также очень важна и моральная поддержка. С этой целью в Казахстан направляются как азербайджанские врачи, так и близкие родственники раненых.

Командированный в Казахстан медицинский персонал обеспечит скоордирированную организацию лечебных мероприятий среди медицинских специалистов двух стран. В то же время, родственники раненых своим присутствием окажут им моральную поддержку для скорейшего выздоровления и возвращения к обычной жизни", - сказано в сообщении.

В Минздраве добавили, что в случае, если состояние раненых будет удовлетворительным и позволительным для проведения медицинской эвакуации, их немедленно доставят в Баку.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау - в реанимации остаются шесть человек.

Кроме того, сегодня в министерстве транспорта Казахстана дополнили информацию касательно взрыва кислородного баллона в самолете AZAL. Помимо этого, глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал официальное заявление по авиакатастрофе. Он сообщил, что в день крушения в Грозном был объявлен план "Ковер".

Также сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд городов России.