"Ни один пассажирский самолет не подвержен": орнитолог – о намеренном приближении птиц к борту

Сергей Скляренко, эксперт Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, рассказал о том, как столкновения с птицами влияют на безопасность полетов и как минимизировать риски, передает NUR.KZ.

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Вопрос столкновения птиц с самолетами - это серьезная проблема, особенно для авиации, которая сталкивается с угрозой повреждений при таких инцидентах. Сергей Скляренко, директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, поделился своим мнением и опытом на эту тему.

По его словам, крупные птицы, особенно в период миграции, могут подниматься на значительные высоты.

"Максимально известные высоты полета птиц достигают 8000 метров. Это зафиксировано для гусей, хотя такие случаи очень редки. Однако для большинства птиц, включая крупных хищников, основные полеты происходят на высотах от 100 до 200 метров", - рассказал Скляренко.

Говоря о видах птиц, которые могут стать угрозой, Сергей Скляренко подчеркнул, что особенно опасными являются крупные хищные птицы, такие как орлы, конюки, коршуны и другие.

"Опасность для самолетов могут представлять и более мелкие птицы, например, стая голубей, если самолет попадает в нее", - поделился эксперт.

Он отметил, что современные самолеты, как правило, рассчитаны на столкновение с птицами, хотя случаи с серьезными повреждениями, такими как полная остановка двигателя, крайне редки.

"В случае попадания большого количества птиц в двигатель или попадания крупной птицы могут возникнуть повреждения, например, остекления пилотской кабины. Но такие случаи редки", - добавил Сергей Скляренко.

Для минимизации риска столкновений с птицами существует целый ряд превентивных мер. Отпугивание птиц является одной из эффективных мер, но для решения проблемы может потребоваться и использование более радикальных методов, таких как отстрел птиц.

"В каждом аэропорту есть специалисты, называемые орнитологами, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности полетов, в том числе применением отпугивателей", - сказал эксперт.

Особенно важными являются меры в сезон миграции, когда повышается угроза столкновений. Специалист отметил, что осенние миграции более опасны из-за того, что летит "молодняк", который менее опытен и чаще попадает в столкновение с самолетами.

Как оказалось, существует ряд правил и рекомендаций для обеспечения безопасности полетов, таких как "Правила орнитологического обеспечения полетов гражданских воздушных судов", действующие в Казахстане.

Эти нормативные акты включают меры по удалению растительности, ликвидации свалок и запрету строительства объектов, которые могут привлечь птиц в радиусе 15 километров от аэропорта. Все эти действия направлены на минимизацию риска столкновений с птицами.

Согласно словам Сергея Скляренко, столкновения с птицами происходят в Казахстане несколько десятков раз в год, но, как правило, не наносят серьезного ущерба. А самые частые повреждения, такие как повреждения остекления или мелкие повреждения двигателей, легко устраняются.

"Инциденты, когда самолеты получают значительные повреждения от столкновений с птицами, крайне редки. Самолет не летит боком, самолет летит в определенном положении. Именно в этом положении он сталкивается с птицами. Поскольку не птицы влетают в самолет, а самолет влетает в птиц.

Очень редко птицы могут сами подлетать. Только крупные птицы к маленьким спортивным самолетам, летящим на малой скорости. Но ни один пассажирский самолет такому намеренному приближению птиц не подвержен. Этого просто не бывает", - добавил он.

Эксперт пояснил, что в истории авиации существует лишь несколько случаев, когда столкновения с птицами привели к остановке двигателя, и такие инциденты являются исключительными.

"Специалисты следят за обстановкой в районе аэропорта. При необходимости - и за радиологической обстановкой. Также предупреждаются прибывающие, подлетающие воздушные суда.

Могут поменять коридоры входа, коридоры посадочные. В том случае, если какой-то коридор несет повышенный риск, могут приниматься меры по отпугиванию птиц с помощью так называемых звуковых пушек, ракетниц и так далее. То есть имеется целый комплекс мер, которые позволяют избежать скопления птиц. Потому что самое опасное - это именно скопление птиц", - говорит специалист.

Также он считает, что птицы не были причиной последнего инцидента с азербайджанским самолетом.

"Судя по имеющейся информации, которая кажется достаточно убедительной, признанной по фотографиям, птицы ни малейшего отношения к последнему инциденту с азербайджанским самолетом не имеют", - считает Сергей.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. Сообщалось, что самолет мог столкнуться с птицами. Между тем, авиаэксперт отмечал, что уберечься от птиц невозможно.

На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

Накануне министр транспорта Казахстана Марат Карабаев во время брифинга рассказал о том, как происходило крушение самолета в Актау.