Расследование крушения самолета близ Актау не стали комментировать в Кремле

Кремль не может комментировать крушение в Актау до официальных выводов. Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

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Как сообщает российское издание, расследование причин крушения самолета под Актау идет, Кремль не вправе ничего комментировать до официальных выводов.

"Мы, безусловно, видели… но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - сказал Дмитрий Песков журналистам.

Он напомнил, что сейчас идет расследование этого авиационного инцидента.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

Издание Anadolu Agency вместе с Euronews получило подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

При этом вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.