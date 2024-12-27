Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования Токаеву

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

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Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования главе государства.

В своей телеграмме председатель Китайской Народной Республики сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей, в том числе граждан Казахстана, в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.

Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

25 декабря свои соболезнования и поддержку Азербайджану выразили послы Израиля и США. 26 декабря, в день траура в Азербайджане, посольство Казахстана в Баку приспустило флаг. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США также написал в соцсети о готовности Америки оказать помощь властям Казахстана и Азербайджана.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Сегодня, 27 декабря, генпрокуратура Азербайджана направила группу следователей в Чечню.