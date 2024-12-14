CNN: Российские войска, вероятно, начали покидать Сирию

Россия могла начать готовить часть войск к выводу из Сирии. На это могут указывать полученные спутниковые снимки, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По информации телеканала, полученных от спутниковых снимков, Россия готовила самолеты к вылету со своих военных баз в Сирии.

"На российской авиабазе Хмеймим, на северо-западном побережье Средиземного моря Сирии, в пятницу на аэродроме находились два тяжелых военно-транспортных самолета Ан-124, оба с поднятыми носовыми обтекателями, что указывает на готовность к погрузке груза.

На той же авиабазе разбирался ударный вертолет Ка-52, что, вероятно, указывает на его подготовку к транспортировке. Тем временем для транспортировки упаковывались части зенитно-ракетного комплекса С-400 российской системы "земля-воздух", — пишет издание.

Кроме того, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Хофман написал в соцсетях, что Россия, "по-видимому, консолидирует силы как в Хмеймиме, так и в Тартусе".

"Короче говоря, вывод войск идет полным ходом. По-прежнему неясно, является ли это полным выводом. Есть признаки и слухи на этот счет, но лучше дождаться доказательств", — цитирует издание Майкла Хофмана.

Напомним, 8 декабря стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

МИД России заявил, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу. Позже несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Добавим, ранее Русская служба Би-би-си опубликовала три наиболее вероятных сценария развития событий в Сирии. Кроме того, Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, сможет ли Россия безопасно вывести своих военных из Сирии. Отмечалось, что именно российская военная мощь помогала Башару Асаду удерживать власть на протяжении последних 9 лет.

Снимок со спутника. Фото: CNN/Maxar Technologies