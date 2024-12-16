Башар Асад сделал первое заявление после отбытия из Сирии

Сегодня, 16 декабря, в соцсети канцелярии экс-президента Сирии Башара Асада появилось заявление от его имени - первое после эвакуации в Москву, передает NUR.KZ.

Как сообщается в опубликованном документе, сложившиеся в то время обстоятельства, в том числе полное отключение связи по соображениям безопасности, задержали публикацию этого заявления, не заменяющего подробного отчета о произошедших событиях, который будет предоставлен, когда позволит возможность.

"Во-первых, мой отъезд из Сирии не был запланирован и не произошел в последние часы старых боев, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего утра воскресенья 8 декабря 2024 года, - заявляет Башар Асад.

"Когда террористические силы проникли в Дамаск, я переехал в Латакию в координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями.

По прибытии в то утро на авиабазу Хмеймим стало ясно, что наши силы полностью отошли со всех боевых позиций и что последние позиции армии пали.

Поскольку полевая ситуация в этом районе продолжала ухудшаться, сама российская военная база подверглась усиленным атакам беспилотников. Не имея возможности покинуть базу, Москва обратилась к командованию базы с просьбой организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря", - пишет экс-президент Сирии.

Он пишет, что ни разу во время этих событий не рассматривал возможность уйти в отставку или искать убежища, и такое предложение не было сделано каким-либо человеком или партией.

"Я никогда не добивался должностей ради личной выгоды, но всегда считал себя хранителем национального проекта, поддерживаемого верой сирийского народа, верившего в его видение. Я нес непоколебимую убежденность в их желании и способности защищать государство, защищать его институты и отстаивать свой выбор до самого последнего момента", - заявляет Асад и далее пишет, что когда государство "оказалось в руках террористов", оставаться в должности было "бессмысленно".

"Это никоим образом не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу — узы, которые остаются непоколебимыми ни при каких обстоятельствах", - резюмирует Асад и выражает надежду, что Сирия "снова станет свободной и независимой".

Напомним, 8 декабря стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу. Позже несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Башару Асаду.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Позже сообщалось, что США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования ситуации в Сирии и своих действий в этой стране.