"Там нет адептов матери Терезы". Почему Израиль провел в Сирии операцию на опережение и чего он ждет от нового расклада сил?

С момента падения режима Башара Асада Израиль нанес почти 500 ударов с воздуха, моря и с суши по военным объектам на всей территории Сирии. По данным израильского командования, всего за два дня было уничтожено около 80% сирийского военного потенциала. Израильское руководство явно спешило предотвратить переход сирийского арсенала в руки повстанцев. Но только ли в этом дело?

С падением режима Асада ЦАХАЛ выдвинул свои войска вглубь демилитаризованной буферной зоны, созданной в районе оккупированных Голанских высот под контролем ООН после Шестидневной войны 1967 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе также заявил, что соглашение о разъединении, заключенное между Израилем и Сирией в 1974 году, больше не действует.

Кроме того Израиль заявляет о намерении создать дополнительную зону безопасности на границе с целью не допустить приближения террористических групп к израильской территории.

Что все это значит? Считает ли израильское руководство новую власть Сирии террористами? И какие формы взаимодействия, кроме силовых, оно рассматривает в отношении соседнего государства?

Враг врага - не друг

Решение об операции в Сирии принималось узким военно-политическим кабинетом, и, по словам источника Би-би-си, близкого к ситуации, это было одно из самых коротких заседаний в его графике.

«В последние несколько дней ЦАХАЛ действовал в Сирии с целью уничтожить стратегические объекты, которые представляют угрозу государству Израиль», — заявил министр обороны Исраэль Кац после масштабной и молниеносной операции.

Раньше Израиль объяснял свои авиаудары по Сирии тем, что атакует иранские объекты в этой стране. Иран — самый мощный противник Израиля на Ближнем Востоке — активно поддерживал режим Асада оружием и боевиками.

Но этого больше нет. Захватившие власть повстанцы лояльны Турции, которая много лет вооружала некоторые группировки, а Турция в свою очередь — непримиримый враг Ирана.

Казалось бы, наконец Израиль избавился от пресловутой иранской угрозы хотя бы на одной из своих границ. В чем же Израиль видит угрозу сейчас?

«В Сирии нет власти. В настоящий момент там есть альянс различных группировок, и, судя по всему, ни одна из них не берет пример с матери Терезы. Идеологически они все весьма экстремистские и в прошлом зарекомендовали себя очень негативно», — говорит бывший советник правительства Израиля, политолог Ариэль Булштейн.

Хотя режим Асада был тесно связан с Ираном, он не представлял прямой угрозы Израилю, был тщательно изучен израильской разведкой, и Израиль относился к нему осторожно, но терпимо.

«Асад был удобным и, самое главное, стабильным противником, которого больше занимали внутренние угрозы в его собственной стране», — объясняет Себастьен Буссо, специалист по Ближнему Востоку из женевского Института стратегических исследований.

К тому же, в отличие от новых переходных сирийских властей, Башар Асад не значился в списке террористов у Израиля и США.

Повстанцы — менее предсказуемая сила с куда более обширными международными связями по части джихадистов, говорят израильские эксперты.

«У Сирии нет ядерного оружия, потому что Израиль в свое время предупредил эту возможность, но запасы химического оружия и других очень продвинутых вооружений, например, систем, которые, расползись они по миру, могли бы сбивать гражданские воздушные судна, вот такого оружия там было немало. Таким образом, Израиль защитил и свою безопасность, и безопасность других стран», — утверждает израильский политолог, собеседник Би-би-си.

Какие вооружения уничтожил Израиль

Анализ военного корреспондента Би-би-си Ильи Абишева:

По всей видимости, израильская авиация не встретила никакого противодействия со стороны сирийской ПВО — удары наносились на большую глубину, практически все достигали цели и сопровождались кадрами объективного контроля в высоком разрешении, сделанными с беспилотников.

Оценить масштабы ущерба пока трудно — военных и стратегических объектов в Сирии много, её армия разбежалась, докладывать о потерях некому. Но судя по изображениям с мест, результаты израильских авиаударов впечатляют.

На одной из видеозаписей — разбомбленный порт Латакии, в одном месте видно сразу пять затопленных ракетных катеров проекта 205ЭР «Москит».

У сирийских ВМС было ещё восемь кораблей такого же типа, а также примерно два десятка других, не все в рабочем состоянии. Их судьба неизвестна; министр обороны Израиля Исраэль Кац заявляет, что сирийский флот полностью уничтожен.

На снимках с разных разрушенных авиабаз видны обломки боевых самолётов, предположительно, бомбардировщиков Су-22, повреждённый учебный L-29 «Дельфин», обгоревшие остатки вертолетов SA-342L «Газель» французского производства, полностью уничтоженные МиГ-29, частично уничтоженные МиГ-23 и МиГ-25, а также несколько повреждённых пусковых установок зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2».

Есть немало кадров с неповрежденной, а просто брошенной военной техникой. На видеозаписи, сделанной в районе Дейр-эз-Зора, видна колонна трейлеров с четырьмя ЗРК «Бук-М1», которые, как утверждает комментатор, захватили и вывезли на подконтрольную им территорию бойцы курдских формирований.

Российский фактор

На этой неделе израильские воздушные рейды в Сирии наблюдали даже жители Алеппо. Давно израильская авиация не залетала так глубоко внутрь сирийской территории.

В последние годы ее операции в сирийском небе ограничивались присутствием российских ПВО, присланных Москвой защищать Башара Асада, и фактически каждый вылет Израиль должен был согласовывать с российским командованием в Сирии.

И хотя, по словам израильских экспертов, ЦАХАЛ уже некоторое время ни с кем не координировал свои действия, с падением Асада и уходом России из региона у Израиля теперь полностью развязаны руки. Удары по сирийским военным целям были нанесены максимально быстро и точно.

«Появилось окно возможностей. Речь ведь не только об оружии, удалось также нейтрализовать и исследовательские институты, которые разрабатывали оружие массового поражения», — объясняет экс-советник премьер-минстра Израиля, политолог Ариэль Булштейн.

«Этому способствовало падение Асада в первую очередь, а не уход России. Но уход России отразится и на возможностях Ирана. Во многом под прикрытием российских войск Иран и «Хезболла» использовали сирийскую территорию для своих нужд», — говорит эксперт.

Подстрекательства Ирана

Иран пока сдержанно комментирует потерю своего важного плацдарма, каким долгие годы являлась Сирия.

Глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами заявил, что Ирану придется жить с новыми реалиями и действовать исходя из них, но тему не развил. Однако через своих прокси в регионе Тегеран четко дал понять, что спокойной жизни Израилю он не даст.

Ливанская радикальная группировка «Хезболла» выпустила официальное заявление, в котором пожелала Сирии обрести стабильность в соответствии с выбором сирийского народа, возродиться и противостоять израильской оккупации.

Проиранская «Хезболла» оказала существенную поддержку Башару Асаду в ходе гражданской войны, что, вместе с другими факторами, помогло ему удержаться у власти.

По мнению некоторых экспертов, падение режима Асада стало во многом возможно именно потому, что «Хезболла» оттянула свои боевые части из Сирии обратно в Ливан, чтобы сосредоточиться на войне с Израилем.

"Хезболла" продолжит поддерживать Сирию и ее народ в их праве формировать свое будущее и противостоять врагу — узурпаторскому образованию под названием Израиль", — заявила группировка на этой неделе.

Ливанские боевики осудили израильские удары по сирийской военной инфраструктуре и призвали международное сообщество «положить конец этой агрессии и защитить сирийский народ на важнейшем этапе в его истории».

При этом один из высших командиров «Хезболлы» и член ливанского парламента Хассан Фадлаллах назвал свержение Асада масштабной и опасной трансформацией для всего региона, возможные последствия которого, по его словам, Ливан и «Хезболла» тщательно взвесят.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил что, если новый сирийский режим позволит Ирану возобновить свое присутствие в стране или предоставит свою территорию для провоза иранского оружия «Хезболле», он дорого за это заплатит.

Правда, эксперты считают маловероятным, что по крайней мере на данном этапе повстанцы-сунниты снова пустят шиитов на свою территорию.

Дипломатии не будет?

Многие международные наблюдатели озабочены тем, что Израиль послал молодой Сирии опасный сигнал об исключительно силовом методе будущих отношений.

В Израиле с этим не согласны. По словам властей, Израиль просто дал повстанцам понять, что на любой намек враждебности последует ответ, но он открыт для отношений с будущим переходным правительством.

«Это не вопрос дипломатии. Если тебя хотят уничтожить, то дипломатия не поможет, а если не хотят, то она и не нужна, потому что действуют мирные договоренности, мирные соглашения. Дипломатия еще никогда не решала проблему между крокодилом и его жертвой», — говорит экс-советник Нетаньяху Ариэль Булштейн.

Еще одним признаком того, что Израиль не планирует разговаривать с новой сирийской властью, для многих стало заявление Нетаньяху о прекращении действия договора о разъединении, заключенного между странами в 1974 году.

В команде премьер-министра Би-би-си объяснили, что это заявление касалось исключительно сиюминутной ситуации в буферной зоне, куда вооруженные группы боевиков вошли первыми, и Израиль был вынужден выдвинуть туда свои части.

Но так ли это, станет ясно только через некоторое время.

Исторический опыт

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен считает, что массированные атаки в столь важный переломный момент, когда Сирия стряхнула с себя полувековое правление клана Асадов, помешают ей быстро встать на ноги.

В минувший вторник он призвал Израиль остановиться.

«Разве повстанцам причинен какой-то вред? Их позиции мы не атаковали», — отвечает на это собеседник Би-би-си в ЦАХАЛ.

Белый дом заявляет, что Израиль имеет право на обеспечение собственной безопасности.

«Я хотел бы указать на то, что израильтяне уже высказались в отношении их операций. Они сказали, что это необходимые шаги, направленные на устранение того, что, по их мнению, является непосредственной угрозой их безопасности. И мы, конечно, признаем, что они живут в сложном регионе и, как всегда, имеют право защищать себя», — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Иран обвинил «США и сионистский режим в злоупотреблении нынешней нестабильностью в Сирии».

Египет, Катар и Саудовская Аравия осудили действия ЦАХАЛ в буферной зоне и бомбардировки. В Эр-Рияде заявили, что Израиль подрывает шансы Сирии на восстановление безопасности в стране.

В израильском истеблишменте уверены, что в данной ситуации Израиль не должен гадать, какие у кого намерения, и пока в этом нет ясности, самое правильное для него – опираться на свой исторический опыт.

«Доказывать, кто они — негативные элементы или стабилизирующие — должны именно новые силы Сирии, потому что их идеологическая база весьма напоминает «Аль-Каиду» и ИГ [обе группировки признаны террористическими и запрещены в России и других странах — Ред.]. Если они настроены миролюбиво и собираются заниматься мирным обустройством Сирии, то оружие, которое уничтожил Израиль, им и не нужно», — говорит Ариэль Булштейн.

Что касается отношения к ситуации внутри Израиля, то, по словам экспертов, правые, левые и общество проявили давно не виданное в стране единодушие, поддержав решение о заблаговременной нейтрализации сирийской угрозы.

При этом многие израильтяне хотели бы верить, что перемены в Сирии откроют возможности для более терпимых отношений с соседями.