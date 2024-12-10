Россия держит в Сирии крупные военные базы. Что будет с ними после падения режима Асада?

Владимир Путин поддержал Башара Асада во время гражданской войны в Сирии, и с конца сентября 2015 года в этой стране находится крупный российский воинский контингент. В начале 2024 года его численность по косвенным признакам составляла около 7,5 тыс. человек. C падением режима Асада судьба этого контингента оказалась под большим вопросом.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, сможет ли Россия безопасно вывести своих военных из Сирии.

Два крупнейших российских военных объекта в Сирии — военно-морская база в Тартусе и база ВКС Хмеймим примерно в 20 км юго-восточнее Латакии. Правда, российская сторона настаивает, что объект в Тартусе нельзя считать полноценной базой — это всего лишь пункт технического обслуживания кораблей.

Помимо этих двух крупных объектов, вокруг них, вероятно, размещались различные вспомогательные позиции и блокпосты.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение об использовании баз в Тартусе и Хмеймиме сроком на 49 лет — до 2066 года. Однако сейчас сложно сказать, останутся ли они вообще у России.

Российское руководство дает понять, что не строит планы по дальнейшему использованию этих двух баз. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник сказал, что их судьбу Москва будет обсуждать с новыми властями в Дамаске.

Военная техника на сирийско-российской базе. Фото: Delil Souleiman/AFP via Getty Images

Незадолго до этого телеканал CNN Turk сообщил, что Россия запросила у Турции поддержку для безопасного вывода российских войск из Сирии. Но в данном случае речь идет не о крупных базах, а о войсках, размещенных на отдаленных позициях в разных частях страны.

Еще несколько недель назад российские военные размещались в самых разных точках Сирии. Расстояние между военными объектами исчислялось сотнями километров. Теперь некоторые группы российских военных оказались отрезанными от основных сил.

С одной стороны, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает и отрезанных воинских частей в Сирии нет.

С другой — в соцсети попадают фотографии, сделанные якобы российскими военными, оказавшимися ровно-таки отрезанными от баз. Достоверность таких сообщений проверить в нынешних условиях трудно.

В соцсетях также появляются ролики, на которых, судя по аннотациям, российская техника движется по дорогам Сирии. И основываясь на этих роликах, а также судя по отсутствию сообщений об инцидентах с участием российского контингента, можно предположить, что российские военные стараются выбраться из отдаленных районов Сирии.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия ведет переговоры с новыми властями о безопасности российских граждан в Сирии, но они касаются в первую очередь дипломатов и сотрудников других представительств.

Где в Сирии находятся российские военные

Авиабаза Хмеймим и морской пункт в Тартусе расположены на западе Сирии на берегу Средиземного моря.

Менее крупные объекты находятся на севере в городе Камышлы, аэропорт которого Россия использовала для военных вертолетов.

Российская авиация использовала и крупнейшую авиабазу сирийских ВВС — аэродром Т-4. В его районе, вероятно, до последнего времени были размещены российские военные. База расположена примерно в 50 километрах к западу от Пальмиры.

Российский военный эксперт Виктор Мураховский, который ранее не раз комментировал для Русской службы Би-би-си ситуацию в Сирии, опубликовал в воскресенье утром пост в своем телеграм-канале, из которого следует, что российские военные в районе аэродрома Т-4 оказались отрезанными в результате стремительного наступления сирийских повстанцев.

Кроме того, российские военные были дислоцированы на множестве блокпостов, задействованы в патрулировании в Рожаве — регионе на севере и северо-востоке Сирии, который контролируют курдские формирования.

В телеграм-канале российского эксперта Бориса Рожина опубликованы фотографии, на которых видна техника с российскими флагами. В подписи говорится, что «Россия выводит свои войска с потерявших какой-либо смысл передовых баз в Рожаве».

Вероятно, российские военные также были дислоцированы в районе Дейр эз-Зора на западе Сирии. Это косвенно подтверждает российский канал «Военный осведомитель», который опубликовал фотографии движения российской военной колонны в этом городе. Судя по описанию, бронемашины двигались на север в сторону Камышлы.

Наконец, российская военная полиция расширяла свое присутствие на Голанских высотах, в районе израильско-сирийской границы.

Сейчас в этом районе израильские военные временно взяли под контроль демилитаризованную буферную зону, заявив, что соглашение 1974 года о разъединении с Сирией «рухнуло» с захватом страны повстанцами.

Вопросы координации

Если информация телеканала CNN Turk соответствует действительности и российское командование связалось с турецким, чтобы договориться о содействии в выводе войск, то это поможет эвакуировать российских военных из отдаленных районов. Но не из всех.

Это содействие будет эффективным только в той степени, в которой турецкие силы сами контролируют обстановку. Российские войска оказались в самых разных районах Сирии, в том числе и там, где вообще нет турецкого присутствия.

Для того чтобы вывести войска к Тартусу или Хмеймиму, откуда их потом можно было бы эвакуировать в Россию, договариваться придется с самыми разными силами.

Как отмечают российские военные блогеры, особенно опасными для российских военных сейчас становятся удары американской или израильской авиации.

Израиль заявил, что наносит удары по предполагаемым местам производства и хранения оружия и ракет, чтобы предотвратить их попадание в руки экстремистов. США в свою очередь объявили, что на выходных их авиация поразила более 75 целей, включая места размещения лидеров и боевиков «Исламского государства» (эта организация была признана террористической и запрещена в России и многих других странах) с тем, чтобы те не смогли в своих интересах воспользоваться периодом политической и военной неопределенности после коллапса сирийских властей.

Поэтому вывести войска из отдаленных позиций — сложная задача, требующая координации действий большого количества участников.

Масштаб эвакуации

Судя по словам Дмитрия Пескова, российское руководство пока не может понять, что будет с базами в Тартусе и Латакии, а следовательно, должно готовиться к эвакуации российских военных.

Сделать это будет непросто. Дело в том, что помимо 7,5 тыс. человек, российский контингент включает большое количество вооружений и военной техники. Прежде всего это касается авиабазы Хмеймим. Среди этой техники есть бронированные машины, зенитно-ракетные комплексы, инженерная и прочая техника. Эвакуация, если она начнется, будет заметной.

В прошлые годы сообщалось, что в составе российского контингента в Сирии есть довольно массивные основные боевые танки.

И все же всю технику, включая танки, можно перевозить тяжелыми самолетами Ан-124, которые могут использовать взлетно-посадочную полосу авиабазы Хмеймим.

Если Россия начнет срочную эвакуацию военного персонала из Хмеймима, то это потребует, вероятно, сотен рейсов Ан-124 и Ил-76 за очень короткое время.

При этом водный маршрут через базу ВМС в Тартусе не выглядит более простым. Хотя суда и могут принять на борт много груза и людей, они не смогут проплыть через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину проливы были закрыты Турцией для прохода кораблей воюющей страны в рамках действия конвенции Монтре.

Поэтому даже если России удастся сравнительно легко стянуть суда для эвакуации персонала из Тартуса, затем они будут вынуждены плыть долгим путем через Средиземное море, Гибралтарский пролив, вокруг Европы и затем либо в Балтийское море, либо в северные порты через Норвежское и Баренцево море.

Так что если Россия решится эвакуировать свои войска из Сирии, эта операция будет очень дорогостоящей и масштабной.

Чем грозит России потеря баз в Сирии

Военные базы в Сирии были необходимы России не только и даже не столько для поддержки режима Асада. Они обеспечивали российское военное присутствие на Ближнем Востоке, а также помогали поддержать переброску людей и грузов в Африку, где в последние годы у России было много интересов.

Особенно важна воздушная база Хмеймим, которая служила важным логистическим пунктом для всех африканских проектов, в том числе и ЧВК «Вагнер».

Если России удастся договориться с новыми сирийскими властями о сохранении баз, это будет совсем другой договор по своему духу и, вероятно, форме. Правительство Башара Асада в значительной степени зависело от России и ее военного присутствия в Сирии. Теперь Москве придется чем-то платить Дамаску, добиваясь его благосклонности.

Как напоминает московский корреспондент Би-би-си Стив Розенберг, отправка в 2015 году тысяч военнослужащих на помощь Асаду виделась Путину как способ заявить о России как о мировой державе. Это был его первый серьезный вызов могуществу и доминированию Запада за пределами бывшего советского пространства.

В какой-то момент казалось, что сирийская миссия России удалась. Теперь результаты многолетнего российского военного присутствия в Сирии поставлены под сомнение.