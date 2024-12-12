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Новости русской службы Би-би-си

Что ждет Сирию дальше? Три сценария развития событий

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Повстанцы подожгли потрет Башара Асада
Повстанцы подожгли потрет Башара Асада. Фото: BAKR ALKASEM/AFP via Getty

После свержения клана Асадов, который несколько десятилетий правил Сирией, жестоко подавляя всякое недовольство, страна оказалась на распутье. Что будет дальше — можно лишь предполагать.

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Лидер победившей Асада коалиции группировок во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» [объявлена террористической и запрещена в России и других странах — Ред.], Абу Мохаммед аль-Джулани, обещает объединить страну, но сейчас неясно, сможет ли он достичь этой цели.

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призывает все сирийские группировки и фракции к сотрудничеству и говорит, что пока их заявления на этот счет звучат обнадеживающе. Он признает при этом, что в стране сохраняются серьезные проблемы с «законностью и порядком».

Ситуация в Сирии меняется очень быстро, и прогнозировать будущее страны сейчас трудно. Тем не менее, эксперты по просьбе Би-би-си обрисовали три основных варианта развития событий.

Сценарий 1 — объединение Сирии

Это наиболее благоприятный из сценариев: ХТШ позволяет другим политическим силам вместе с ней ответственно править страной, Сирия встает на путь национального примирения и, в отличие от некоторых других стран региона, избегает нового витка взаимной мести, убийств, грабежей и новой войны.

Аль-Джулани пока призывает сирийские группировки к единству и взаимоуважению.

Но группировок много, и они преследуют разные цели.

«На самом деле мы сейчас находимся в точке неизвестности. ХТШ позиционирует себя как силу, стремящуюся к стабильному, мирному преобразованию Сирии, но ситуация крайне нестабильна», — объясняет Кристофер Филлипс, эксперт по Ближнему Востоку и профессор международных отношений в британском Университете Королевы Марии.

Племенные вооруженные группировки на юге Сирии никогда не признавали власть клана Асадов и вряд ли захотят подчиняться новой власти в Дамаске.

На востоке все еще действуют и представляют угрозу остатки так называемого «Исламского государства» [объявлено террористическим и запрещено во многих странах, в том числе в России]. По ним наносят удары США.

Курдские формирования, при поддержке Соединенных Штатов, контролируют территории на северо-востоке страны. Эти формирования воевали с сирийскими группировками, которые поддерживает Турция, и в последние дни там снова начались бои.

Кроме того, за 13 лет войны за пределами Сирии сформировалось много оппозиционных организаций и альянсов. Пока неясно, вернутся ли эти деятели и организации в Сирию и примут ли участие в каком-то процессе политического транзита.

Сирийско-швейцарский политолог, профессор Лозаннского университета Йозеф Дахер, как и другие эксперты, считает на данный момент маловероятным, чтобы сирийские группировки мирно и дружно начали править страной, поделив и децентрализовав власть после свободных выборов.

«Аль-Джулани сначала объявил, что на переходный период остается премьер-министр старого режима. Но затем он назначил премьер-министром Мохаммеда аль-Башира из правительства национального спасения Идлиба, которым правит ХТШ», — напоминает Дахер.

ХТШ, по мнению Дахера, определенно хочет консолидировать власть — но при этом ей будет очень трудно править страной единолично.

«Не думаю, что это случится. Ее власть уже растянута на слишком большую территорию. Ей будет очень трудно справиться, — говорит эксперт. — Вначале она управляла одним Идлибом. Теперь она управляет Алеппо, Хамой, Хомсом и столицей Дамаском. Ей нужно будет поделиться властью на этих территориях».

Сценарий 2 — авторитарная единоличная власть ХТШ

Многие опасаются, что ХТШ постарается, как режим Асада, сосредоточить власть в своих руках авторитарными методами.

Группировка ХТШ уже властвует над Идлибом — провинцией на северо-западе Сирии, которая до конца оставалась под контролем повстанцев и где живут около четырех миллионов человек, в том числе бежавшие из других провинций страны. Гражданским управлением Идлибом занимается правительство национального спасения, и параллельно там действует религиозный совет, который руководствуется нормами шариата.

В Идлибе Аль-Джулани постарался показать, что ХТШ может быть эффективной властью, обеспечивающей стабильность и функционирование государственных услуг.

Однако власть над Идлибом эта группировка получила, вытеснив на обочину соперников из других вооруженных формирований и подавив несогласных.

Незадолго до начала наступления 27 ноября в Идлибе вспыхнули протесты против авторитарных методов ХТШ. Протестовали и исламские фундаменталисты, и гражданские активисты.

«ХТШ сосредоточила власть в своих руках в основном путем репрессий. Хотя она одновременно и привлекала к управлению все оппозиционные вооруженные группировки, и обеспечивала услуги населению, но все же правила при помощи жестких репрессий и посадок политических оппонентов», — говорит Йозеф Дахер.

Реагируя на критику, ХТШ провела некоторые реформы: в частности, распустила спецслужбу, которую обвиняли в нарушении прав человека, и создала департамент по работе с жалобами населения. Впрочем, оппоненты ХТШ говорят, что это была лишь имитация реформ с целью заглушить протесты.

ХТШ доказывает, что консолидация власти в Идлибе в конечном счете позволила ей свергнуть Асада. Но теперь, как отмечает Дахер, группировка оказалась в небывалой для себя ситуации.

«Некоторую надежду дает то, что ее власть теперь распространяется вплоть до Дамаска, и у нее просто нет военных и человеческих ресурсов, чтобы управлять всеми этими территориями», — говорит аналитик.

Сценарий 3: гражданская война

В худшем случае Сирия снова утонет в кровавом хаосе, как это случилось в некоторых других странах после «арабской весны».

Когда были свергнуты правители Ливии и Ирака, Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, оказалось, что готовой замены им нет. Иностранное вмешательство, которое позволило их свергнуть, привело к катастрофическим последствиям. Вакуум власти заполнила волна грабежей, убийств, беззакония и гражданской войны.

В Сирии борьба за власть между разными вооруженными группировками может привести к новому большому кровопролитию и дополнительно дестабилизировать не только саму Сирию, но и весь регион.

Как передавал специальный корреспондент Арабской службы Би-би-си Ферас Килани, в первом публичном выступлении нового премьера, Мохаммеда аль-Башира, многие с тревогой увидели намеки на то, каким курсом может пойти новая власть.

«Новый премьер-министр произносил речь с двумя флагами позади него — „революционным флагом" [Сирии] и флагом, напоминающим флаг Талибана, и это многих шокировало. Это может означать, что новые власти пойдут по пути Талибана, создав исламское государство с законами шариата», — отметил Килани.

В таком случае будущее религиозных меньшинств и гражданских организаций Сирии окажется под вопросом.

Влияние других государств

Эксперты отмечают, что то, по какому сценарию будут развиваться события, зависит и от других стран.

Башара Асада поддерживали Иран и Россия. Турция, западные страны и страны Персидского залива помогали разным оппозиционным группировкам.

Израиль в последние несколько дней нанес сотни авиаударов по военной инфраструктуре Сирии, а также признал, что его части выдвинулись в демилитаризованную буферную зону на территории Сирии, вдоль оккупированных Израилем Голанских высот.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что если сирийские группировки позволят Ирану снова закрепиться в стране, Израиль без колебаний станет наносить новые удары.

Турция и другие страны Ближнего Востока в ответ обвинили Израиль в том, что он пользуется моментом, когда Асада свергли, а новая власть еще не укрепилась.

Британский эксперт по Ближнему Востоку Кристофер Филлипс опасается, что действия Израиля могут подорвать эту новую власть и укрепить позиции сторонников жесткой линии, что снова дестабилизирует ситуацию в Сирии.

И Филлипс, и Йозеф Дахер считают, что санкции в отношении Сирии нужно отменить, а поток гуманитарной помощи — увеличить.

«Теперь, когда власть Асада пала, санкции нужно снять. Я считаю, очень важно, чтобы ЕС и США сохранили и, может быть, даже увеличили объем помощи на восстановление экономики и гуманитарной помощи», — говорит Дахер.

Филлипс полагает, что в ответ на отмену санкции США и ЕС могли бы потребовать от новых властей демократических реформ и принятия новой конституции.

Луис Барручо

Всемирная служба Би-би-си

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199278-chto-zhdet-siriyu-dalshe-tri-scenariya-razvitiya-sobytiy/

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