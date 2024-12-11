Экс-министр обороны Южной Кореи арестован. Ему может грозить смертная казнь

Бывший министр обороны Южной Кореи арестован по подозрению в сговоре с президентом Юн Сок Елем и другими с целью введения военного положения в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Центральный районный суд Сеула утвердил ордер на арест бывшего министра обороны Ким Ен Хена по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью.

"Ким находится под стражей с воскресенья. У прокуроров есть до 20 дней, чтобы решить, предъявлять ли ему обвинение. Осуждение по обвинению в мятеже влечет за собой максимальное наказание в виде смертной казни", - говорится в материале.

Отмечается, что экс-министр Ким стал первым арестованным по этому делу. Его обвиняют в том, что именно он рекомендовал президенту Юну ввести военное положение и отправил войска в Национальную ассамблею, чтобы помешать законодателям проголосовать по этому вопросу.

Сам экс-министр заявил, что извиняется за "значительные неудобства и беспокойство". Он заявил, что вся ответственность за введение военного положения лежит исключительно на нем, и попросил проявить снисхождение к военнослужащим, поскольку они лишь выполняли его приказ.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он заявил, что это связано с внутренними политическими событиями в республике и "пропхеньянскими провокациями".

Однако парламент страны проголосовал за отмену военного положения. В итоге военное положение было отменено спустя шесть часов после его введения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, пригрозив в ином случае начать процедуру импичмента.

4 декабря министр обороны ким Ен Хен подал в отставку, а 5 декабря стало известно, что в отношении главы государства начато расследование. Его подозревают в государственной измене. Юн Сок Елю запретили выезд из страны.

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К слову, голосование по вопросу об импичменте президенту Юн Сок Ёлю, назначенное на 7 декабря, так и не состоялось — большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание. Оппозиция заявила о намерении продолжить попытки добиться отставки главы государства.