Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны

В понедельник власти Южной Кореи ввели запрет на поездки президента страны Юн Сок Еля за границу на время расследования его указа о военном положении, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Запрет подтвердился на парламентских слушаниях: на вопрос, был ли запрещен президенту выезд за пределы страны, комиссар иммиграционной службы Министерства юстиции ответил утвердительно.

"Да, это так", - сказал он.

Отмечается, что ранее глава антикоррупционного агентства Южной Кореи заявил, что поручил следователям добиваться запрета на поездки Юна.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он заявил, что это связано с внутренними политическими событиями в республике и "пропхеньянскими провокациями".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте. Позже парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

В итоге военное положение было отменено спустя шесть часов после его введения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, пригрозив в ином случае начать процедуру импичмента.

На фоне этих призывов к импичменту президента глава Администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля и еще 10 старших секретарей подали в отставку.

5 декабря стало известно, что в отношении главы государства начато расследование. Его подозревают в государственной измене.

Русская служба BBC подробно разъясняла, что привело к политическому кризису в Южной Корее и что будет в стране дальше.

А 7 декабря сообщалось, что в парламенте Южной Кореи не состоялось голосование по вопросу об импичменте президенту Юн Сок Ёлю — большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание. Оппозиция заявила о намерении продолжить попытки добиться отставки главы государства, который ранее на этой неделе объявил в стране военное положение.