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Из-за чего в Южной Корее разразился политический кризис? Отвечаем на главные вопросы о происходящем в стране

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Демонстрация в Сеуле
Демонстрация в Сеуле. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

За последние сутки ситуация в Южной Корее кардинально менялась несколько раз. Сначала президент страны ввел военное положение, затем парламент заблокировал это решение, после чего депутаты от оппозиции, у которых в парламенте станы большинство, внесли законопроект об импичменте президенту. Как это произошло и почему? Отвечаем на главные вопросы.

Что произошло?

Поздним вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с экстренным обращением. Он объявил о введении военного положения (впервые с 1979 года) и назвал его необходимой мерой для защиты конституционного порядка от «коммунистических сил» и угроз, исходящих от КНДР. Президент упомянул и «антигосударственные элементы», которые, по его словам, необходимо «искоренить».

Затем Юн Сок Ёль уточнил, что под «антигосударственными элементами» подразумевает оппозицию, которая «парализует работу государства», пытаясь объявить импичмент высокопоставленным чиновниками, в том числе министру внутренних дел и министру обороны.

Ответственным за реализацию указа о военном положении был назначен начальник штаба Сухопутных войск генерал Пак Ан Су. Он разъяснил детали: согласно документу, запрещалась вся политическая деятельность (в том числе работа парламента), любые митинги и забастовки; СМИ, согласно тексту указа, на время действия военного положения переходят под контроль военных, запрещалось «распространение фейковых новостей, манипуляция общественного мнения и ложная пропаганда».

При этом южнокорейские СМИ продолжали прямую трансляцию с улиц и из здания парламента — Национального собрания, а депутаты, игнорируя запрет, пытались прорваться на рабочие места.

Военное положение продержалось всего несколько часов. Депутатам удалось собраться в зале Национального собрания и проголосовать за отмену президентского указа — для этого по закону нужно простое большинство.

Военные, впрочем, заявили, что будут выполнять приказы командования, пока не отменят военное положение. Но к утру президент все же отменил свой указ, после чего депутаты подняли вопрос уже о его отставке — добровольной или путем импичмента. Пока о намерении покинуть свой пост заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Он подал президенту прошение об отставке, взял на себя ответственность за введение военного положения и принес извинения согражданам. Формально для того, чтобы отставка министра состоялась, президент должен ее принять.

Как отреагировали на введение военного положения в Сеуле?

На первых кадрах после введения военного положения улицы столицы выглядели пустынными.

Но вскоре после экстренного выступления Юн Сок Ёля у центрального входа в Национальное собрание начала собираться толпа. Корреспондент Би-би-си в Сеуле Джейк Квон сообщал, что протестующие скандировали «Нет военному положению», «Свергнем диктатуру» и «Откройте ворота».

Между полицией, охранявшей вход в парламент, и протестующими время от времени возникали стычки, которые, впрочем, не переросли в серьезные столкновения. Также толпа пыталась не пустить в здание группу армейского спецназа. Военные все-таки вошли внутрь, но, судя по трансляции корейских телеканалов, не применяли чрезмерную силу. После состоявшегося голосования спецназ покинул здание, а толпа у входа приветствовала отмену военного положения восторженными криками.

Кто такой президент Юн Сок Ёль?

В 2022 году Юн Сок Ёль с минимальным отрывом от своего соперника выиграл президентские выборы. Он представляет консервативную партию «Сила народа», а на выборы шел с антикоррупционной программой. В свое время он прославился разоблачением высокопоставленных чиновников — сначала как общественный деятель и независимый юрист, потом как прокурор, затем как генеральный прокурор.

Именно он добился обвинительных приговоров в отношении бывших президентов страны Ли Мён Бака (15 лет тюрьмы за коррупцию) и Пак Кын Хе (20 лет за взятки и злоупотребление властью, впоследствии помилована).

Еще во время предвыборной кампании Юн Сок Ёль оказался фигурантом нескольких громких скандалов. Он обвинил феминисток в общенациональных проблемах с рождаемостью; его самого обвиняли в политически мотивированном преследовании оппонентов и попытке повлиять на парламентские выборы; также его уличили в использовании шаманских практик во время дебатов. Наконец, Юн Сок Ёлю пришлось извиняться за сделанные ранее заявления, в которых он одобрял деятельность Чон Ду Хвана — ультраправого президента Южной Кореи (1980-1988), установившего в стране военную диктатуру.

Несмотря на это, его поддержала и партия «Сила народа», и ее консервативно настроенные избиратели. В 2022 году Юн Сок Ёль получил 48,56% голосов избирателей. В Южной Корее выборы проводятся в один тур, а президент не имеет права выдвигаться на повторный пятилетний срок.

Почему президент Южной Кореи непопулярен в стране?

«Те, кто голосовал за Юна, верили, что новое правительство под руководством Юна будет следовать таким ценностям, как принципиальность, прозрачность и эффективность», — объяснил Би-би-си Дон С. Ли, доцент кафедры государственного управления в Университете Сонгюнгван. Кроме того, консервативным избирателям была близка «ястребиная позиция» нового президента в отношении Северной Кореи. Его предшественник, Мун Чжэ Ин пытался сблизиться с КНДР и даже обещал посетить Пхеньян. Мирный процесс завершился неудачей.

Юн Сок Ёль стал президентом страны с довольно невысоким рейтингом, но за два года его правления эти показатели достигли критической отметки.

Среди претензий к президенту Юну оказались и коррупционные, погубившие политическую карьеру многих его предшественников. Самым громким скандалом стало дело о сумочке Dior жены президента. Она появилась на публике с этим аксессуаром, а на вопрос о происхождении сумочки ответила, что это подарок. При этом по закону чиновникам запрещено принимать от кого бы то ни было дорогие подарки.

Президенту пришлось принести публичные извинения, но этого было недостаточно: оппоненты Юн Сок Ёля обвиняли президента в том, что тот мешает попыткам провести расследование в отношении его жены. В парламенте даже попытались объявить импичмент членам кабинета министров, в первую очередь главе государственного аудиторского агентства, после того как там не стали проводить расследование в отношении первой леди.

Как устроена политическая система Южной Кореи?

В Корее фактически действует двухпартийная система: в Национальном собрании представлены и более мелкие партии, но их влияние минимально. Условно правая партия, придерживающаяся консервативных установок, — это «Сила народа», в которую Юн Сок Ёль вступил незадолго до президентских выборов. Условно левая — Демократическая партия, выступающая в том числе за решение проблем с КНДР дипломатическим путем.

В апреле Демократическая партия нанесла чувствительно поражение «Силе народа» на парламентских выборах. Она получила более 170 мест в Национальном собрании, а в совокупности оппозиционные партии заняли в парламенте 192 кресла. При этом в стране правительство меньшинства — премьер-министра назначает президент, и они формируют кабинет министров.

В последние месяцы Юн Сок Ёль оказался в незавидном положении: оппозиция (то есть парламентское большинство) принимает законопроекты и пытается объявить импичмент различным министрам, а президент пользуется своим правом вето. И делает он это, как отмечает директор Института корейских исследований Университета Джорджа Вашингтона Селеста Аррингтон, «с беспрецедентной частотой». К концу года ситуация стала патовой: президент сражается с парламентом, а тот не может преодолеть вето без необходимых двух третей голосов.

Кто оппоненты президента?

В первую очередь это Ли Чжэ Мён — председатель Демократической партии. Его часто называют политиком крайне левых взглядов. Он прославился своими социальными программами, успешной борьбой с пандемией COVID-19 в качестве губернатора провинции Кёнгидо и противостоянием с президентом Юн Сок Ёлем.

После президентских выборов 2022 года против лидера оппозиции выдвинули обвинения в коррупции. Сам Ли Чжэ Мён назвал это политическим преследованием.

В 2023 году он объявил бессрочную голодовку против политики правительства: в частности, он говорил о преследовании независимых СМИ и провалах в экономике. Осенью того же года министерство юстиции выдало ордер на арест политика, но затем суд принял решение отклонить запрос ведомства, посчитав доводы прокуратуры безосновательными.

В январе 2024 года на Ли Чжэ Мёна было совершено покушение: во время пресс-конференции его ударили ножом в шею.

Вторым — во многом неожиданным — оппонентом президента стал лидер его собственной партии Хан Дон Хун. После заявления о введении военного положения председатель «Силы народа» заявил, что осуждает это решение и остановит президента вместе с гражданами Кореи.

Хан Дон Хуна считали одним из самых близких соратников главы государства: он работал с Юн Сок Ёлем еще в прокуратуре, а потом стал министром юстиции. Но затем между бывшими единомышленниками произошел конфликт, поводом для которого стала та самая история с сумочкой Dior.

Сейчас Хан Дон Хуна считают главным кандидатом от партии на президентских выборах 2027 года.

Зачем нужно было вводить военное положение?

Военное положение в Южной Корее не объявляли с 1979 года. Тогда был убит президент Пак Чон Хи, а затем генерал Чон Ду Хван совершил военный переворот. С тех пор главы государств никогда не прибегали к подобной мере.

Однако почти вся история Республики Корея до 1987 года — это череда военных диктатур и переворотов. После основания государства в 1948 году страну возглавил Ли Сын Ман, установивший авторитарный режим и преследовавший своих политических оппонентов.

После короткого периода демократии в 1961 году к власти пришел Пак Чон Хи, о фигуре которого южнокорейские политики горячо спорят до сих пор: одни называют его творцом «экономического чуда», другие вспоминают о жестокой диктатуре и репрессиях.

Наконец, после убийства Пак Чон Хи страну возглавлял Чон Ду Хван, последний на сегодняшний день авторитарный правитель Южной Кореи. После этого начался период демократизации — военных переворотов и репрессий больше не было.

Юн Сок Ёль высказывался комплиментарно о правлении Пак Чон Хи и неоднократно давал понять, что в целом симпатизирует своим авторитарным предшественникам. Многие эксперты предполагают, что президент объявил военное положение, опираясь на исторический опыт республики. Но в нынешних условиях это было почти безнадежно: главу государства не поддерживали ни избиратели, ни даже собственная партия.

Что будет дальше?

На следующий день после того, как решение президента о введении военного положения в стране было заблокировано парламентом, оппозиционные депутаты внесли законопроект об импичменте президенту Юн Сок Ёлю.

Ожидается, что голосование по поводу импичмента президенту пройдет 6 или 7 декабря. Если проект будет принят парламентом, полномочия и обязанности Юн Сок Ёля будут приостановлены, и исполнять обязанности президента предстоит премьер-министру.

Затем окончательное решение примет Конституционный суд Кореи. Если суд утвердит импичмент, президент будет отстранен, и в течение 60 дней должны состояться новые выборы. Если суд этого не сделает, то президент Юн Сок Ёль сможет остаться на посту.

Второй, более быстрый и безболезненный вариант, — добровольная отставка президента. Тогда, опять же, будут назначены новые выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2196338-iz-za-chego-v-yuzhnoy-koree-razrazilsya-politicheskiy-krizis-otvechaem-na-glavnye-voprosy-o-proishodyashchem-v-strane/

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