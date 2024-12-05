Расследование начали в отношении президента Южной Кореи

Полиция Южной Кореи в минувший четверг начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Еля. Ранее его обвинили в ряде нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

Согласно южнокорейским СМИ, его подозревают в государственной измене. Сообщается, что в среду одна из партий и группа активистов подали на Юн Сок Еля жалобы, обвинив в мятеже и других нарушениях.

Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это, по его словам, было связано с внутренними политическими событиями в республике.

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте. Позже парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

Кроме того, оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку. Тем временем глава Администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля и еще 10 старших секретарей подали в отставку на фоне призывов к импичменту. Со своего поста ушел и министр обороны.

А сегодня стало известно, что Южная Корея отменила визит главы Минобороны Казахстана.