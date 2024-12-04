Военное положение отменили в Южной Корее через несколько часов после введения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель согласился снять введенное им военное положение после голосования парламента. Режим действовал около шести часов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на южнокорейские СМИ, оппозиция требует ареста Юна.

"Мы отменим военное положение, приняв просьбу Национального собрания. Мы немедленно созвали заседание кабинета министров, но поскольку сейчас раннее утро, кворум еще не собран, поэтому мы отменим военное положение, как только он будет собран.

Однако мы просим Национальную ассамблею немедленно прекратить повторяющиеся процедуры импичмента, законодательную и бюджетную деятельность, которые парализуют функционирование страны", — заявил глава республики.

Позже правительство проголосовало за отмену военного положения.

Войска, введенные в столицу на время военного положения, покинули Сеул.

Издание пишет, что несмотря на то, что президент согласился отменить режим, оппозиционные политики требуют его отставки. Представитель Демократической партии Пак Чхан Дэ заявил, что эта ситуация показала, что Юн "больше не может нормально управлять государством".

"Это чрезвычайное положение — всего лишь неудавшийся государственный переворот, организованный проправительственными силами президента Юна. Когда взойдет солнце, президент Юн должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей и арестован как действующий преступник за гражданский и военный мятеж", — заявил Пак Чхан Дэ.

Лидер второй по величине и правящей партии Южной Кореи "Сила народа" (от нее избирался Юн в 2022-м) Хан Дон Хун попросил прощения за "сегодняшнюю трагическую ситуацию" и пообещал приложить усилия, чтобы "минимизировать экономический и дипломатический ущерб".

Хан Дон Хун назвал действия военных, исполнявших приказ президента о военном положении, незаконными.

"Мы сожалеем, что такая ситуация сложилась с правящей партией. Президент Юн Сок Ель должен лично подробно объяснить трагическую ситуацию и привлечь к строгой ответственности всех ответственных должностных лиц, включая немедленное увольнение министра обороны, который предложил ввести военное положение", — считает Хан Дон Хун.

Напомним, вчера вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные пропхеньянские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн на экстренной пресс-конференции в президентском офисе в Йонсане в Сеуле.

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте.

Позже парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

На фоне этих событий посольство Казахстана в Южной Корее обратилось к находящимся в Корее гражданам РК и призвало их соблюдать спокойствие и не участвовать в массовых мероприятиях.