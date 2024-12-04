CNN: Глава и старшие секретари Администрации президента Южной Кореи подали в отставку

Глава Администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля и еще 10 старших секретарей подали в отставку на фоне призывов к импичменту, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, информацию об этом подтвердили в канцелярии президента.

При этом отмечается, что сам президент Юн Сок Ель пока не ушел в отставку, несмотря на растущие призывы к его отставке из-за его ночного указа о военном положении.

Напомним, ранее Демократическая партия Южной Кореи ("Тобуро") заявила, что начнет процедуру импичмента президента Юн Сок Еля, если он немедленно не покинет пост.

"Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за преступлением президента Юна по уничтожению Конституции и попранию демократии. Президент Юн должен немедленно уйти в отставку добровольно", - заявили в партии.

Отставки президента, по данным CNN, требуют и демонстранты, собравшиеся у здания Национальной ассамблеи Южной Кореи. Некоторые из них даже скандировали "Арестуйте Юн Сок Еля", призывая к импичменту главы государства.

Отметим, Юн Сок Ель занимает пост президента с марта 2022 года. До этого он был генеральным прокурором страны.

Напомним, вчера вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Это связано с внутренними политическими событиями в республике.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить Республику Корея от угроз северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные пропхеньянские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн на экстренной пресс-конференции в президентском офисе в Йонсане в Сеуле.

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте.

Позже парламент страны проголосовал за отмену военного положения. Ночью стало известно, что правительство также проголосовало за отмену военного положения. В итоге военное положения было отменено спустя шесть часов после введения.

На фоне этих событий посольство Казахстана в Южной Корее обратилось к находящимся в Корее гражданам РК и призвало их соблюдать спокойствие и не участвовать в массовых мероприятиях.