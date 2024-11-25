Белый дом впервые признал, что разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS
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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби официально подтвердил, что США разрешили Украине бить по территории РФ ракетами ATACMS, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.
"Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области", — сообщил он журналистам на брифинге.
Кирби также признал, что американская администрация действительно изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей", не уточнив, о чем именно идет речь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192282-belyy-dom-vpervye-priznal-chto-razreshil-ukraine-bit-po-rossii-raketami-atacms/