Белый дом впервые признал, что разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби официально подтвердил, что США разрешили Украине бить по территории РФ ракетами ATACMS, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.

"Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области", — сообщил он журналистам на брифинге.

Кирби также признал, что американская администрация действительно изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей", не уточнив, о чем именно идет речь.