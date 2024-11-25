МИД России напомнил о ядерной доктрине после заявления НАТО о превентивных ударах по РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра об ударах по РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

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Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе назвал позитивным тот факт, что в альянсе изменилось восприятие мнения, что необходимо "сидеть и ждать, когда на нас нападут" и только потом — реагировать.

"Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", — заявил Бауэр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Бауэра, заявив, что в альянсе не дочитали обновленную ядерную российскую доктрину.

"Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину", – заявила Захарова в разговоре с изданием.

Напомним, 19 ноября президент России утвердил новую ядерную доктрину страны. Согласно ей, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

Произошло это после того, как в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ. При этом официального подтверждения этим данным до сих пор нет, в Белом доме отказались комментировать информацию.

Позже в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по Брянской области.

А 21 ноября Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер и Россия в ответ на удары Украины американскими и британскими ракетами выпустила по Днепру новыми ракетами "Орешник".

На заявление Путина отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.

Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.