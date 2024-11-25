МИД России напомнил о ядерной доктрине после заявления НАТО о превентивных ударах по РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра об ударах по РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе назвал позитивным тот факт, что в альянсе изменилось восприятие мнения, что необходимо "сидеть и ждать, когда на нас нападут" и только потом — реагировать.
"Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", — заявил Бауэр.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Бауэра, заявив, что в альянсе не дочитали обновленную ядерную российскую доктрину.
"Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину", – заявила Захарова в разговоре с изданием.
Напомним, 19 ноября президент России утвердил новую ядерную доктрину страны. Согласно ей, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.
Произошло это после того, как в СМИ появилась информация, что США разрешили Украине бить своими ракетами по территории РФ. При этом официального подтверждения этим данным до сих пор нет, в Белом доме отказались комментировать информацию.
Позже в Минобороны РФ заявили, что Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по Брянской области.
А 21 ноября Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер и Россия в ответ на удары Украины американскими и британскими ракетами выпустила по Днепру новыми ракетами "Орешник".
На заявление Путина отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.
Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.
Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192274-mid-rossii-napomnil-o-yadernoy-doktrine-posle-zayavleniya-nato-o-preventivnyh-udarah-po-rf/