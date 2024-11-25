В НАТО призвали к превентивным ударам по России в случае конфликта

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе заявил, что в блоке обсуждают превентивные удары по России в случае конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Роб Бауэр назвал позитивным тот факт, что НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонного альянса. Кроме того, изменилось восприятие мнения, что необходимо "сидеть и ждать, когда на нас нападут" и только потом — реагировать.

"Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", — считает глава комитета.

По мнению Бауэра, сейчас НАТО должно восполнять свои истощившиеся запасы оружия, инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов.

Напомним, на прошлой неделе Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер. По его словам, Украина нанесла удары по России американскими и британскими ракетами, в ответ РФ ударила по Днепру новой ракетой "Орешник".

Путин добавил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, и уточнил, что цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для страны.

На ситуацию отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены эскалацией конфликта.

Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.

Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.

В ООН также отреагировали на ситуацию, призвав Украину и Россию принять шаги по деэскалации конфликта.