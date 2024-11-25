Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В НАТО призвали к превентивным ударам по России в случае конфликта

Опубликовано:

Флаг НАТО
Флаг НАТО. Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе заявил, что в блоке обсуждают превентивные удары по России в случае конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Роб Бауэр назвал позитивным тот факт, что НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонного альянса. Кроме того, изменилось восприятие мнения, что необходимо "сидеть и ждать, когда на нас нападут" и только потом — реагировать.

"Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", — считает глава комитета.

По мнению Бауэра, сейчас НАТО должно восполнять свои истощившиеся запасы оружия, инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов.

Напомним, на прошлой неделе Путин выступил со специальным обращением и заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер. По его словам, Украина нанесла удары по России американскими и британскими ракетами, в ответ РФ ударила по Днепру новой ракетой "Орешник".

Путин добавил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, и уточнил, что цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для страны.

На ситуацию отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены эскалацией конфликта.

Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.

Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.

В ООН также отреагировали на ситуацию, призвав Украину и Россию принять шаги по деэскалации конфликта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192261-v-nato-prizvali-k-preventivnym-udaram-po-rossii-v-sluchae-konflikta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie