Израиль и Ливан могут прекратить огонь через 36 часов, пишут СМИ

Ливанские и израильские СМИ пишут о возможном перемирии между Израилем и Ливаном. Предполагается, что оно будет объявлено в ближайшее время, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

О возможном перемирии ливанской газете "Ан-Нахар" сообщили собственные источники в парламенте Ливана. По их словам, режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может быть объявлен в течение 36 часов.

"Гости (спикера парламента Набиха) Берри: в течение 36 часов будет объявлено о прекращении огня", - говорится в материале.

Между тем государственная израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванных израильских чиновников ранее уже сообщала, что соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели.

По данным телерадиокомпании, в воскресенье вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и высокопоставленными чиновниками из системы безопасности, чтобы обсудить само соглашение, продвигаемое американской стороной.

В начале прошлой недели с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболла" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем.

Хохштейн заявил, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определенный успех.

Напомним, 21 ноября сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес авиаудары по Пальмире, унесшие около 40 жизней. Еще 50 человек получили ранения в результате авиаударов, нанесенных Израилем по жилым домам и промышленной зоне.

18 ноября стало известно, что пресс-секретарь ливанской группировки боевиков "Хезболла" Мохаммед Афиф был убит в результате израильского удара по Бейруту. При этом власти Ливана заявили, что их не предупреждали об ударе, поэтому объявления об эвакуации для мирных жителей не было.

Добавим, ранее 28 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По информации израильской армии, Насралла был убит во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. Сообщалось, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.

Русская служба ВВС подробно рассказала, кто такой Хасан Насралла и почему он считался одним из главных врагов Израиля. По данным СМИ, Насралла не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.

В конце сентября новым генеральным секретарем ливанской группировки "Хезболла" был избран Хашем Сафи ад-Дин. Соответствующее решение принял совет шуры. Однако в октябре армия обороны Израиля сообщила о ликвидации преемника Насраллы в "Хезболле" Хашима Сафи ад-Дина. Он был убит в результате удара 4 октября.

В конце октября сообщалось, что новым генеральным секретарем "Хезболлы" избрали Наима Касема.