Стало известно, кто возглавил движение "Хезболла"

Законодательный совет ливанского движения "Хезболла" избрал Наима Касема новым генеральным секретарем, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, ранее Наим Касем занимал должность первого заместителя генерального секретаря "Хезболлы".

"Законодательный совет "Хезболлы" избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения, который продолжит нести наше знамя", - цитирует издание заявление движения.

Напомним, 27 сентября израильская армия снова нанесла серию ракетных ударов по густонаселенному району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла".

28 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По информации израильской армии, Насралла был убит во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. Сообщалось, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.

Русская служба ВВС подробно рассказала, кто такой Хасан Насралла и почему он считался одним из главных врагов Израиля. По данным СМИ, Насралла не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.

В конце сентября новым генеральным секретарем ливанской группировки "Хезболла" был избран Хашем Сафи ад-Дин. Соответствующее решение принял совет шуры.

Однако в октябре армия обороны Израиля сообщила о ликвидации преемника Насраллы в "Хезболле" Хашима Сафи ад-Дина. Он был убит в результате удара 4 октября.