Пресс-секретарь "Хезболлы" погиб при ударе Израиля по Бейруту

Пресс-секретарь ливанской группировки боевиков "Хезболла" Мохаммед Афиф был убит в результате израильского удара по Бейруту в воскресенье, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, смерть Афифа, который много лет был советником покойного лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и отвечал за связи группировки со СМИ с 2014 года, подтвердили в самой "Хезболле". В опубликованном группировкой заявлении Афифа назвали "великим лидером СМИ".

Во время удара Афиф находился в штаб-квартире партии "Баас", поддерживающей "Хезболлу".

При этом власти Ливана заявили, что их не предупреждали об ударе, поэтому объявления об эвакуации для мирных жителей не было.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла "точный, основанный на разведданных удар", в результате которого "был ликвидирован террорист Мохаммед Афиф, главный пропагандист и представитель террористической организации "Хезболла".

Между тем ХАМАС уже направили свои соболезнования семье Афифа и руководству "Хезболлы", назвав его "сильным и непокорным голосом сопротивления".

"Афиф был одним из немногих публичных лиц "Хезболлы" (..). Он часто выступал с речами на пресс-конференциях среди обломков в южных пригородах Бейрута, которые подверглись атакам с тех пор, как Израиль начал новое наступление 1 октября", - говорится в материале.

Напомним, 27 сентября израильская армия снова нанесла серию ракетных ударов по густонаселенному району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла".

28 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По информации израильской армии, Насралла был убит во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. Сообщалось, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.

Русская служба ВВС подробно рассказала, кто такой Хасан Насралла и почему он считался одним из главных врагов Израиля. По данным СМИ, Насралла не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.

В конце сентября новым генеральным секретарем ливанской группировки "Хезболла" был избран Хашем Сафи ад-Дин. Соответствующее решение принял совет шуры.

Однако в октябре армия обороны Израиля сообщила о ликвидации преемника Насраллы в "Хезболле" Хашима Сафи ад-Дина. Он был убит в результате удара 4 октября.

В конце октября сообщалось, что новым генеральным секретарем "Хезболлы" избрали Наима Касема.