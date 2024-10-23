Израиль заявил о ликвидации преемника Насруллы в "Хезболле"

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации преемника Насруллы в "Хезболле" Хашима Сафи ад-Дина. Он был убит в результате удара 4 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Армия обороны Израиля официально подтвердила, что в результате удара 4 октября был убит Хашем Сафи ад-Дин – глава исполнительного совета движения "Хезболлы", который считался возможным преемником бывшего генерального секретаря организации Хасана Насруллы.

По данным военных, Сафи ад-Дин был убит вместе с главой разведывательного подразделения террористической группировки Хусейном Али Хазимой во время удара 4 октября.

По данным издания, целью удара была подпольная разведывательная штаб-квартира "Хезболлы" в Бейруте. В момент нанесения удара там находилось более 25 членов разведывательного подразделения "Хезболлы".

"Хезболла", как пишет издание, пока не объявила о смерти Сафи ад-Дина.

Напомним, 27 сентября израильская армия снова нанесла серию ракетных ударов по густонаселенному району Дахия на юге Бейрута, где расположен один из основных командных центров группировки "Хезболла".

28 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По информации израильской армии, Насралла был убит во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. Сообщалось, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.

Русская служба ВВС подробно рассказала, кто такой Хасан Насралла и почему он считался одним из главных врагов Израиля. По данным СМИ, Насралла не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.

Президент США Джо Байден отреагировал на смерть Насраллы. Он заявил, что лидер "Хезболлы" ответственен за убийство сотен американцев за четыре десятилетия правления террора.

"Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и ливанских мирных жителей", – заявил Байден.

Глава США еще раз подчеркнул, что Штаты полностью поддерживают право Израиля защищать себя от "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и "любых других поддерживаемых Ираном террористических групп".

В конце сентября новым генеральным секретарем ливанской группировки "Хезболла" был избран Хашем Сафи ад-Дин. Соответствующее решение принял совет шуры.