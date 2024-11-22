Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Байден резко отреагировал на решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден выступает: Getty Images / Michael M. Santiago

Президент Джо Байден назвал возмутительной выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

Байден назвал действия МУС в отношении израильских властей возмутительными.

"Это возмутительно. Что бы ни подразумевал МУС, нет никакого равенства — абсолютно никакого — между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем поддерживать Израиль перед лицом угроз его безопасности", - говорится в заявлении президента США.

21 ноября на сайте Международного уголовного суда появилось заявление о выдаче ордера на арест в отношении сразу двух израильских политиков – премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта.

Отмечалось, что ордер выдан за предполагаемые военные преступления в Газе в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года. Также в заявлении говорилось, что обвинения касаются действий израильских госорганов и вооруженных сил против гражданского населения Палестины, в частности – гражданских лиц в секторе Газа.

В офисе (канцелярии) премьер-министра Израиля назвали это решение антисемитским, а сам орган, выдавший ордеры – "предвзятым и дискриминирующим".

Между тем Жозеп Боррель, заместитель председателя Европейской комиссии, подчеркнул, что решение МУС обязательно к исполнению всеми странами, подписавшими Римский статут.

"Принимаю к сведению решение МУС суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и бывшего министра Галанта. Эти решения являются обязательными для всех государств-участников Римского статута, включая все государства-члены ЕС", – написал Боррель в X.

Напомним, 7 октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В начале ноября этого года Армия обороны Израиля объявила о ликвидации в секторе Газа главы отдела национальных связей ХАМАС, обладавшего "полномочиями руководить терактами". Перед этим в группировке "Хезболла" избрали генерального секретаря.

Одновременно с этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, указав на "кризис доверия", развившийся между ними.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190974-bayden-rezko-otreagiroval-na-reshenie-mus-vydat-order-na-arest-netanyahu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie