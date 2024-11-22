Байден резко отреагировал на решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Президент Джо Байден назвал возмутительной выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

Байден назвал действия МУС в отношении израильских властей возмутительными.

"Это возмутительно. Что бы ни подразумевал МУС, нет никакого равенства — абсолютно никакого — между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем поддерживать Израиль перед лицом угроз его безопасности", - говорится в заявлении президента США.

21 ноября на сайте Международного уголовного суда появилось заявление о выдаче ордера на арест в отношении сразу двух израильских политиков – премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта.

Отмечалось, что ордер выдан за предполагаемые военные преступления в Газе в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года. Также в заявлении говорилось, что обвинения касаются действий израильских госорганов и вооруженных сил против гражданского населения Палестины, в частности – гражданских лиц в секторе Газа.

В офисе (канцелярии) премьер-министра Израиля назвали это решение антисемитским, а сам орган, выдавший ордеры – "предвзятым и дискриминирующим".

Между тем Жозеп Боррель, заместитель председателя Европейской комиссии, подчеркнул, что решение МУС обязательно к исполнению всеми странами, подписавшими Римский статут.

"Принимаю к сведению решение МУС суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и бывшего министра Галанта. Эти решения являются обязательными для всех государств-участников Римского статута, включая все государства-члены ЕС", – написал Боррель в X.

Напомним, 7 октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В начале ноября этого года Армия обороны Израиля объявила о ликвидации в секторе Газа главы отдела национальных связей ХАМАС, обладавшего "полномочиями руководить терактами". Перед этим в группировке "Хезболла" избрали генерального секретаря.

Одновременно с этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, указав на "кризис доверия", развившийся между ними.