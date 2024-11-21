Сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес авиаудары по Пальмире, унесшие около 40 жизней

По меньшей мере 36 человек погибли и еще 50 получили ранения в результате авиаударов, нанесенных Израилем по жилым домам и промышленной зоне в сирийском городе Пальмира, сообщают сирийские государственные СМИ.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория прав человека (SOHR) сообщает о 41 погибшем, из них больше половины – иностранные граждане.

По данным SOHR, удару подверглись три района Пальмира. Один из них населен семьями боевиков сирийской ячейки «Хезболлы» и других проиранских движений, в другом располагался оружейный склад, в третьем находится штаб-квартира, предназначенная для встреч лидеров различных проиранских группировок, включая иракскую «Нуджабу».

На видео и фотографиях, опубликованных в социальных сетях после ударов в среду, видны три больших столба черного дыма вокруг Пальмиры.

Информационное агентство Sana со ссылкой на военный источник сообщило, что израильские самолеты атаковали сирийскую территорию со стороны иорданской границы примерно в 13:30 по местному времени и нанесли значительный ущерб инфраструктуре.

Израиль заявил, что иностранные сообщения не комментирует.

Ранее Израиль признал, что за последние годы он нанес сотни ударов по объектам в Сирии, которые, по его сведениям, связаны с Ираном и его прокси в регионе.

Сообщается, что израильские удары по Сирии стали более частыми с начала войны в Газе в октябре 2023 года. Израиль объясняет это участившимися нападениями на свои северные территории со стороны боевиков, базирующихся в Сирии и Ливане.

В прошлый четверг Израиль подтвердил, что нанес несколько авиаударов по сирийской столице Дамаску, в результате которых, по сообщениям сирийских государственных СМИ, погибли 15 человек.

По словам израильских военных, удары были нанесены по объектам террористической инфраструктуры и командным центрам вооруженной группировки «Палестинский исламский джихад».