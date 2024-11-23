Израиль нанес удар по центру Бейрута: 4 человека погибли и более 20 пострадали (видео)

В результате удара израильской авиации по жилому дому в Бейруте погибли четыре человека и еще 23 получили ранения. Разбор завалов продолжается, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Al Mayadeen, по данным Министерства здравоохранения Ливана, авиаудар Израиля по жилому зданию в Бейруте привел к человеческим жертвам.

Так, в сообщении министерства говорится о четырех погибших и 23 раненых. Разбор завалов на момент публикации все еще продолжается.

В соцсети Х пользователи и новостные каналы размещают фото и видео с места происшествия. По ним видно, что многоэтажное жилое здание было полностью разрушено.

Напомним, 21 ноября сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес авиаудары по Пальмире, унесшие около 40 жизней. Еще 50 человек получили ранения в результате авиаударов, нанесенных Израилем по жилым домам и промышленной зоне.

18 ноября стало известно, что пресс-секретарь ливанской группировки боевиков "Хезболла" Мохаммед Афиф был убит в результате израильского удара по Бейруту. При этом власти Ливана заявили, что их не предупреждали об ударе, поэтому объявления об эвакуации для мирных жителей не было.

Добавим, ранее 28 сентября в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По информации израильской армии, Насралла был убит во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения. Сообщалось, что ВВС Израиля нанесли прицельный удар по центральному штабу "Хезболлы", когда там находилось высшее командование.

Русская служба ВВС подробно рассказала, кто такой Хасан Насралла и почему он считался одним из главных врагов Израиля. По данным СМИ, Насралла не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.

В конце сентября новым генеральным секретарем ливанской группировки "Хезболла" был избран Хашем Сафи ад-Дин. Соответствующее решение принял совет шуры. Однако в октябре армия обороны Израиля сообщила о ликвидации преемника Насраллы в "Хезболле" Хашима Сафи ад-Дина. Он был убит в результате удара 4 октября.

В конце октября сообщалось, что новым генеральным секретарем "Хезболлы" избрали Наима Касема.