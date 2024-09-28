Один из главных врагов Израиля: кто такой Хасан Насралла

Шейх Хасан Насралла, лидер ливанского шиитского исламистского движения «Хезболла» — одна из самых известных и влиятельных фигур на Ближнем Востоке. Он не появлялся на публике уже много лет из-за опасений быть убитым Израилем.

В субботу израильские военные заявили, что убили Насраллу во время удара по Бейруту. Позже «Хезболла» подтвердила смерть своего руководителя.

Это перевод материала, опубликованного на сайте BBC News. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Загадочный лидер

Хасан Насралла — это во многом загадочная фигура. У него тесные личные связи с Ираном, и он однозначно сыграл ключевую роль в превращении «Хезболлы» в серьезную политическую и военную силу.

Хасан Насралла родился в 1960 году и вырос в восточном бейрутском районе Бурдж Хаммуд, где его отец Абдул Карим владел небольшой овощной лавкой. Он был старшим из девяти детей.

В юности он присоединился к движению «Амаль», шиитскому ополчению, ставшему популярным после того как Ливан погрузился в гражданскую войну в 1975 году. Затем Насралла посещал шиитскую семинарию в иракском священном городе Наджаф, а после этого вернулся в Ливан и вновь присоединился к «Амаль». В 1982 году, вскоре после израильского вторжения в Ливан, он и другие его соратники откололись от группы.

Новая группа, «Исламский Амаль», получила значительную военную и организационную поддержку от Корпуса стражей исламской революции Ирана и стала самой влиятельной шиитской группировкой. Из нее позже и сформировалась «Хезболла».

В 1985 году «Хезболла» официально объявила о своем создании, опубликовав «открытое письмо», в котором называла США и Советский Союз главными врагами ислама и призывала к «уничтожению» Израиля, который она считала оккупантом мусульманских земель.

Насралла поднимался по карьерной лестнице в «Хезболле» по мере расширения организации. Сам он впоследствии утверждал, что после службы в качестве обычного бойца стал руководителем группировки в Баальбеке, затем во всем регионе Бекаа, а потом и в Бейруте.

В 1992 году Насралла стал лидером «Хезболлы» после того, как его предшественник на посту генерального секретаря организации Аббас Мусави был убит ракетой, выпущенной израильским вертолетом. В тот момент Хасану Насралле было 32 года.

Именно Насралла помог «Хезболле» пройти путь от небольшой группировки, созданной для борьбы с израильскими войсками в Ливане, до военной силы, ставшей более мощной, чем вся ливанская армия.

«Новый этап развития»

Одним из первых шагов Насраллы стала месть за убийство Мусави. Он приказал нанести ракетные удары по северу Израиля, в результате которых погибла девочка.

Затем «Хезболла» совершила несколько громких терактов за пределами региона. В 1992 году заминированный автомобиль взорвался у израильского посольства в Буэнос-Айресе, в результате чего погибли 29 человек. В 1994 году в том же Буэнос-Айресе смертник подорвал себя в Еврейском культурном центре и унес жизни 86 человек. За оба теракта взяла на себя ответственность организация «Хезболла».

Насралла также руководил «малой войной» с израильскими войсками, которая завершилась их выводом с юга Ливана в 2000 году, хотя он потерял своего старшего сына Хади, убитого в перестрелке с израильскими солдатами.

После вывода войск Насралла заявил, что «Хезболла» одержала первую победу над Израилем. Он также поклялся, что «Хезболла» не разоружится, заявив, что «вся ливанская территория должна быть освобождена», включая район Шебаа.

При Насралле «Хезболла» стала влиятельной политической силой, а также организовала свои образовательные программы, центры социальных услуг и больничные пункты. Группировка также стала ключевым инструментом иранского стремления к региональному лидерству.

Под руководством Насраллы «Хезболла» помогала тренировать бойцов палестинской вооруженной группировки ХАМАС, а также шиитских повстанцев в Ираке и Йемене, и получала ракеты и снаряды из Ирана для использования против Израиля.

Относительное спокойствие продолжалось до 2006 года, когда боевики «Хезболлы» перешли границу с Израилем, убив восемь израильских солдат и похитив еще двоих. Это спровоцировало военный ответ Израиля.

Израильские военные самолеты бомбили опорные пункты «Хезболлы» на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута, в то время как «Хезболла» выпустила около 4 тысяч ракет по Израилю. Во время 34-дневного конфликта погибли более 1125 ливанцев, большинство из которых были мирными жителями, а также 119 израильских солдат и 45 гражданских лиц.

Дом и офисы Насраллы были атакованы израильскими военными самолётами, но сам он остался невредим.

В 2009 году Насралла выпустил новый политический манифест, в котором попытался подчеркнуть «политическое видение» «Хезболлы».

В новом документе, в отличие от манифеста 1985 года, отсутствовало упоминание об исламской республике, к созданию которой стремилась «Хезболла», но сохранилась жесткая позиция в отношении Израиля и США.

В нем также утверждалось, что «Хезболле» необходимо сохранить своё оружие, несмотря на резолюцию ООН, запрещающую его использование на юге Ливана.

«Люди меняются. Весь мир изменился за последние 24 года. Ливан изменился. Мировой порядок изменился», — сказал Насралла.

Четыре года спустя Насралла объявил, что «Хезболла» вступает на «совершенно новый этап» своего существования, отправив бойцов в Сирию для поддержки своего проиранского союзника, президента Башара Асада.

«Это наша битва, и мы к ней готовы», — заявил он.

Ливанские суннитские лидеры обвинили «Хезболлу» в том, что организация втягивает страну в сирийскую войну, и что из-за этого межконфессиональная напряжённость резко усилилась.

Последние годы

В 2019 году глубокий экономический кризис в Ливане вызвал массовые протесты против политической элиты, которую давно обвиняли в коррупции, расточительстве, неэффективности и халатности.

Изначально Насралла выражал сочувствие к призывам к реформам, но его отношение изменилось, когда протестующие начали требовать полного пересмотра политической системы.

8 октября 2023 года, на следующий день после беспрецедентной атаки на Израиль со стороны боевиков ХАМАС, обострились и столкновения между «Хезболлой» и Израилем.

«Хезболла» обстреляла израильские позиции «в знак солидарности с палестинцами».

В ноябрьской речи Насралла заявил, что атака ХАМАС была «на сто процентов палестинской с точки зрения принятия решений и исполнения», но добавил, что сами по себе обстрелы Израиля силами его группировки были «очень важными и значимыми».

«Хезболла» выпустила более 8 тыс. ракет по северу Израиля. Также противотанковыми ракетами были обстреляны бронемашины, а военные цели атакованы ударными беспилотниками.

Армия обороны Израиля ответила ударами с воздуха, а также танковым и артиллерийским огнем по позициям «Хезболлы» в Ливане.

В своей последней речи Насралла обвинил Израиль в подрыве тысяч пейджеров и радиопередатчиков, использовавшихся членами «Хезболлы», что привело к гибели 39 человек и ранило тысячи других. Он заявил, что Израиль «перешел все красные линии». Он также признал, что группировке нанесен «беспрецедентный удар».

Вскоре после этого Израиль резко усилил атаки на «Хезболлу», начав массированные бомбардировки, в результате которых погибли почти 800 человек.