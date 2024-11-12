Марко Рубио и Майкл Уолтц: кто будет заниматься внешней политикой США при Трампе

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить на пост госсекретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио, а на должность советника по национальной безопасности — члена Палаты представителей Майкла Уолтца, пишут американские СМИ.

О том, что главой Госдепа может стать Рубио, сообщают газеты New York Times и Wall Street Journal, а также телекомпании CBS и CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, окончательное решение еще не принято, однако фамилия Рубио постоянно звучала в течение последней недели, когда речь шла о кандидатах на должность главы американской дипломатии.

Как писали американские СМИ, Трамп рассматривал Рубио в качестве кандидата на пост вице-президента во время предвыборной кампании, однако в итоге остановился на кандидатуре Джей Ди Вэнса.

Назначение 53-летнего Рубио, если оно произойдет, станет удивительным поворотом в его отношениях с Трампом, отмечает AFP. В 2016 году, когда оба политика боролись за президентскую номинацию от Республиканской партии, Рубио называл Трампа "мошенником" и "самым вульгарным человеком, когда-либо претендовавшим на пост президента". Трамп в свою очередь называл Рубио "маленьким Марко" и высмеивал его выступления на телевидении.

Как отмечает редактор Би-би-си по Северной Америке Сара Смит, Рубио считается одним из самых воинственных кандидатов на пост госсекретаря США, и ожидается, что он будет жестким по отношению к "врагам Америки", включая Китай, Иран и Кубу.

Кроме того, Рубио высказывался в поддержку изоляционистской внешнеполитической позиции Трампа "Америка прежде всего", которая направлена на то, чтобы удержать США от участия в зарубежных конфликтах.

По поводу войны в Украине Рубио в недавних интервью говорил, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров, и Киев не может рассчитывать на возвращение всей территории, оккупированной Россией. Он также голосовал против предоставления военной помощи Украине со стороны США.

Пост советника по национальной безопасности Трамп предложил члену Палаты представителей от Флориды Майклу Уолтцу, сообщают Washington Post, Reuters и CBS News, также ссылаясь на источники.

50-летний Уолтц — ветеран войны в Афганистане и давний сторонник Трампа. Среди прочего он разделяет позиции избранного президента по вопросам миграции и в отношении поддержки Украины.

По мнению Уолтца, США должны помогать Украине, однако контроль за средствами американских налогоплательщиков, выделяемыми Киеву, должен быть ужесточен.

Кроме того, Уолтц известен как критик внешней политики Китая. В частности, он выступал инициатором законопроекта, направленного на снижение зависимости Америки от китайских полезных ископаемых.

Должность советника по вопросам национальной безопасности исторически была очень влиятельной, и это одна из немногих должностей, которая не требует утверждения Сенатом.

На прошлой неделе Уолц был переизбран в Конгресс, и для работы в Белом доме ему придется покинуть свой пост.