"Новая эра ракетных войн". Что о российском ударе новой баллистической ракетой по Украине пишет западная пресса

Удар баллистической ракетой, который российские военные нанесли по Днепру, и последующие за этим разъяснения от Владимира Путина о новом российском оружии не остались незамеченными западной прессой. Одни издания, основываясь на комментариях военных экспертов, оценивают вчерашние события как угрозу применения ядерного оружия. Другие пишут, что при определенных условиях Кремль сам может перестать нагнетать напряженность.

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На первых полосах многих ведущих западных СМИ — например, New York Times, Washington Post, Times, Guardian — 22 ноября можно найти материалы, посвященные вчерашнему удару российских военных по Украине баллистической ракетой и последующим за этим видеозаявлением Путина. Передовица газеты Times вышла с большим фото российского президента.

В то же время ни рефлексирующих на эту тему редакционных колонок, ни глубоких экспертных разборов в западных медиа не заметно. Впрочем, разных мнений достаточно.

Путин старался выглядеть грозно, пугая ударом по западным странам, вовлеченным в войну в Украине. Но если он хотел произвести фурор в Америке, ему следовало запустить свою экспериментальную ракету в другой день, замечает корреспондент по международным делам газеты Guardian Эндрю Рот.

Внимание американских СМИ, пишет он, было приковано к Мэтту Гетцу — кандидату Дональда Трампа на пост генерального прокурора, снявшему свою кандидатуру после серии обвинений в том, что он якобы занимался сексом с несовершеннолетними девочками.

Большинство западных СМИ ограничилось подробными корреспондентскими заметками, в которых послание Владимира Путину Западу многими экспертами воспринимается однозначно — как угроза применения ядерного оружия.

Пресса напоминает, что российский президент и раньше довольно часто прибегал к угрозам применения ядерного оружия, чтобы вывести Запад «из равновесия» и попытаться остановить или хотя бы уменьшить объем помощи Украине. Однако запуск по Днепру ракеты средней дальности, которая могла иметь ядерный заряд, является свидетельством обострения напряженности в отношениях Москвы и Запада, пишет New York Times.

Подчеркнуть это должна была и форма, которую Владимир Путин выбрал для того, чтобы рассказать россиянам (и миру) о применении, как он его назвал, нового оружия, обращает внимание британский телеканал Sky News.

«Владимир Путин предпочел выступить с телеобращением, которое обычно приберегается для важных событий общенационального масштаба. Например, именно так он обратился к общественности после теракта в концертном зале в Москве в марте. И, конечно же, он сделал это, когда начал полномасштабное вторжение, с которого и начался этот кризис почти три года назад», — отмечает корреспондент телеканала Айвор Беннетт.

Таким образом, форма выступления, его суть, а также само новое оружие, о применении которого объявил Путин, — все это в совокупности говорит о начале «чрезвычайно напряженного нового этапа войны», заключает Беннетт.

Эксперт по вооружениям из Университета Осло Фабиан Рене Хоффманн в разговоре с New York Times соглашается с этим, расшифровывая послание российского лидера следующим образом: «Сегодня они хотели бы сказать нам: „Слушайте, вчерашний удар был неядерным по боезаряду, но, знаете, если вы продолжите, следующий удар может быть с ядерной боеголовкой“».

Вместе с тем, газета Guardian обращает внимание на то, что российская сторона предварительно уведомила США о нанесении удара. Корреспондент газеты трактует этот жест Москвы как «стремление избежать случайной эскалации».

«При этом решение Путина заранее проинформировать Вашингтон об испытании было явно направлено на то, чтобы избежать неправильной интерпретации пуска [ракеты] и снизить риски немедленной ядерной эскалации», — соглашается Джеймс Актон, содиректор программы по ядерной политике Фонда Карнеги за международный мир. «На самом деле, я считаю маловероятным, что Путин применит ядерное оружие, учитывая избрание Трампа и вероятность того, что Соединенные Штаты прекратят оказывать помощь Украине».

Economist тоже называет главной «аудиторией» запущенной Россией ракеты приходящую администрацию Дональда Трампа, о действиях которого по урегулированию украинского конфликта высказывалось много предположений, но точно до сих пор ничего не известно. Несмотря на все эти последние угрозы и предупреждения, Кремль вполне может перестать нагнетать напряженность — если посчитает, что Дональд Трамп поможет закончить войну на выгодных для Москвы условиях, пишет московский редактор Би-би-си Стив Розенберг.

Чиновники уходящей администрации президента США, судя по публикации в Financial Times, отреагировали на действия Москвы спокойно. В разговоре с FT они заявили, что «Орешник» не станет «переломным моментом в этом конфликте», и добавили, что у России всего несколько таких ракет, а Украина выдержала «бесчисленное количество атак, в том числе ракетами со значительно более мощными боеголовками».

Economist на это смотрит более пессимистично, называя использование «Орешника» и подобных ему ракет частью новой эры ракетных войн. Имея в виду не только войну России в Украине, но и противостояние Израиля и Ирана, ракетные разработки Индии и планы США разместить неядерные ракеты средней дальности в Германии в 2026 году.

«”Орешник” — первая в истории ракета средней дальности с несколькими боеголовками, которая была запущена в бою. Возможно, она не последняя», — пишет британский журнал.

Неудивительно, что часть публикаций в западной прессе посвящена анализу вопроса, какие действия и с чьей стороны могли приблизить наступление этой «новой эры» в российско-украинской войне.

В то время как Кремль обвиняет Вашингтон в том, что он разрешил Украине наносить удары по российским объектам с помощью западного оружия, Белый дом утверждает, что к этому привели действия самой Москвы — в частности, ссылаясь на решение России перебросить тысячи северокорейских военных в Курскую область, пишет New York Times.

Washington Post напоминает, что удар по Днепру был нанесен через два дня после того, как украинские войска впервые выпустили по территории России ракеты ATACMS американского производства — после того как администрации Джо Байдена сняла ограничения на их использование в ударах по территории России. А в видеообращении Путин признал, что ранее по территории Курской области украинской армией были выпущены ракеты Storm Shadow британского производства.

Великобритания давно выступала за снятие запрета для Украины применять дальнобойное оружие по территории России, но не получила тогда поддержку США в этом вопросе.

WP в своей публикации подчеркивает слова министра Великобритании по оборонным закупкам Марии Игл, сказанные в парламенте в ответ на вопрос, планирует ли Лондон «солидаризироваться с Соединенными Штатами» в предоставлении Киеву разрешения на использование поставленных Великобританией ракет. Министр, как пишет газета, заявила, что британское правительство «абсолютно» намерено «солидаризироваться с нашими союзниками в обеспечении того, чтобы Украина могла использовать возможности, которые были предложены» ее сторонниками.