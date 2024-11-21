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"Мы не можем тратить десятки тысяч людей": Зеленский ответил на вопрос о Крыме

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

Владимир Зеленский в интервью Fox News ответил на вопрос о возвращении Крыма в состав Украины, заявив, что страна не может жертвовать жизнями людей ради этого, передает NUR.KZ.

Во время интервью Владимира Зеленского попросили дать ответ на вопрос о том, что часть украинской территории может остаться у России.

"Согласны ли вы с тем, что в рамках какого-либо соглашения о прекращении огня или мирного соглашения часть украинской территории может остаться в руках России?" - спросили у Зеленского.

В ответ Зеленский заявил, что страна не может "юридически признать какую-либо оккупированную территорию Украины российской". Он добавил, что имеет в виду территории, оккупированные начиная с 2014 года.

После этого Зеленского спросили, готов ли он отказаться от Крыма ради мирного соглашения для прекращения военных действий.

"Я уже упоминал, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибли ради возвращения Крыма", - отметил Зеленский.

Как писала Русская служба Би-би-си, Россия присоединила Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, ссылаясь на результаты проведенных ею референдумов. Однако большинство стран не признают их частью России. Многие страны выступили с осуждением референдумов и заявили, что не будут признавать их результаты.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял о твердом намерении вернуть Крым. Его заявление прокомментировали тогда в Кремле.

А в сентябре текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Крым необходимо вернуть Украине, а также выступил в поддержку крымских татар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190389-my-ne-mozhem-tratit-desyatki-tysyach-lyudey-zelenskiy-otvetil-na-vopros-o-kryme/

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