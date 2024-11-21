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"Изменили тактику": глава Пентагона объяснил, почему США начали поставлять Украине мины

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Предупреждающий знак "Осторожно, мины!"
Предупреждающий знак "Осторожно, мины!". Фото: Anadolu/Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

По его словам, этот шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск.

Об этом министр обороны США сообщил во время выступления на пресс-конференции в Лаосе.

"Мы видим, что российские войска изменили тактику. Они больше не начинают атаки с механизированных сил, а сначала используют пешие подразделения, которые выполняют задачи по расчистке путей для техники", - отметил Остин.

По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопаснее для дальнейшего использования".

Остин подчеркнул, что Вашингтон обсуждал с Киевом ответственные методы применения таких вооружений, включая обязательную регистрацию мест установки мин и использование их самоликвидирующихся характеристик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190381-izmenili-taktiku-glava-pentagona-obyasnil-pochemu-ssha-nachali-postavlyat-ukraine-miny/

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