Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Быть готовыми к войне призвал свои войска глава Северной Кореи

Опубликовано:

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото: Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

В одном из своих недавних выступлений перед руководителями батальонов армии КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости завершения подготовки к войне, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает российское издание, лидер КНДР Ким Чен Ын раскрыл угрожающий характер военной конфронтации Соединенных Штатов, Южной Кореи, а также других враждебных сил против КНДР. Это, по словам корейского лидера, привело к наихудшей в истории напряженности на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын заявил об этом, когда выступал 15 ноября с программной речью перед участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов, которое было проведено впервые за десять лет. Речь шла о текущей ситуации и задачах командиров и политических руководителей батальонов Народной армии Кореи, пишет издание.

Глава Северной Кореи обратился ко всем уровням вооруженных сил с призывом сосредоточить все усилия на завершении подготовки к войне, чтобы отвечать вызовам революции и времени.

"Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул важность хорошей подготовки батальонов, а также роль деятельности командиров батальонов и батальонных политруков в ускорении наращивания политической и военной мощи страны, чтобы регулярные вооруженные силы и все республиканские силы могли готовиться к войне", - цитирует информацию местного издания РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военная ситуация на Корейском полуострове достигла крайней точки, поэтому армии нужно ускорить подготовку к войне, а армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи.

В начале этого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал новое заявление: по его словам, КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется для безопасности страны. По словам северокорейского лидера, "если враги КНДР осмелятся применить силу", Пхеньян "примет смелое решение и мобилизует все необходимые силы".

В октябре стало известно, что КНДР полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея в восточном и западном районах южной границы.

15 октября были подорваны участки дорог протяженностью 60 м в селе Камхо провинции Канвондо на востоке страны и в селе Тоннэ на западе.

Позже Пхеньян пригрозил Сеулу после обнаружения дрона - в КНДР заявили о нарушении границы беспилотниками из Южной Кореи и сделали предупреждение.

Недавно также стало известно об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию. А президент США Джо Байден призвал наносить удары по северокорейским военным, если они окажутся в Украине.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2189211-byt-gotovymi-k-voyne-prizval-svoi-voyska-glava-severnoy-korei/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie