Быть готовыми к войне призвал свои войска глава Северной Кореи

В одном из своих недавних выступлений перед руководителями батальонов армии КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости завершения подготовки к войне, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает российское издание, лидер КНДР Ким Чен Ын раскрыл угрожающий характер военной конфронтации Соединенных Штатов, Южной Кореи, а также других враждебных сил против КНДР. Это, по словам корейского лидера, привело к наихудшей в истории напряженности на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын заявил об этом, когда выступал 15 ноября с программной речью перед участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов, которое было проведено впервые за десять лет. Речь шла о текущей ситуации и задачах командиров и политических руководителей батальонов Народной армии Кореи, пишет издание.

Глава Северной Кореи обратился ко всем уровням вооруженных сил с призывом сосредоточить все усилия на завершении подготовки к войне, чтобы отвечать вызовам революции и времени.

"Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул важность хорошей подготовки батальонов, а также роль деятельности командиров батальонов и батальонных политруков в ускорении наращивания политической и военной мощи страны, чтобы регулярные вооруженные силы и все республиканские силы могли готовиться к войне", - цитирует информацию местного издания РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военная ситуация на Корейском полуострове достигла крайней точки, поэтому армии нужно ускорить подготовку к войне, а армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи.

В начале этого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал новое заявление: по его словам, КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется для безопасности страны. По словам северокорейского лидера, "если враги КНДР осмелятся применить силу", Пхеньян "примет смелое решение и мобилизует все необходимые силы".

В октябре стало известно, что КНДР полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея в восточном и западном районах южной границы.

15 октября были подорваны участки дорог протяженностью 60 м в селе Камхо провинции Канвондо на востоке страны и в селе Тоннэ на западе.

Позже Пхеньян пригрозил Сеулу после обнаружения дрона - в КНДР заявили о нарушении границы беспилотниками из Южной Кореи и сделали предупреждение.

Недавно также стало известно об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию. А президент США Джо Байден призвал наносить удары по северокорейским военным, если они окажутся в Украине.