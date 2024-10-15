"Символическое выражение злости". Северная Корея взорвала участки дорог, ведущих в Южную Корею

Северная Корея исполнила свое обещание и взорвала несколько участков автомобильных и железных дорог, ведущих на юг, в Южную Корею. Они считаются символом, соединяющим две Кореи, отношения между которыми в последнее время снова осложнились.

Во вторник 15 октября Северная Корея подорвала участки дорог, ведущих в Южную Корею, повреждены участки дорог Кенги и Тонхэ к северу от военной демаркационной линии. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов.

Повреждений и пострадавших со стороны Южной Кореи нет, но южнокорейские военные в ответ на подрывы сделали несколько предупредительных выстрелов в сторону демаркационной линии, разделяющей две страны, которые так и не подписали мирный договор и технически до сих пор находятся в состоянии перемирия после Корейской войны 1950-1953 годов.

Соединяющие две страны дороги считаются символом потепления их отношений после встречи лидеров двух стран на саммите в 2018 году и заявлений, что две Кореи больше не будут воевать, напоминает агентство Reuters.

Обе линии дорог использовались редко, их подрыв стал "символическим выражением злости", отмечает агентство Assosiated Press.

Министерство объединения Южной Кореи во вторник выступило с осуждением подрыва дорог, назвав его "очень странным действием" Пхеньяна. Оно напомнило, что разрушенные дороги были построены, в том числе, на южнокорейские средства (порядка 133 млн долларов), предоставленные Северной Корее по ее просьбе в виде займов, и что Пхеньян должен продолжить выплачивать долг даже после уничтожения дорог.

Подрывы не были неожиданными и произошли на фоне очередного обострения отношений между двумя Кореями.

На прошлой неделе КНДР объявила о намерении "полностью отделить" свою территорию от Южной Кореи и превратить приграничные районы "в крепость".

Это заявление стало ответом на недавний сброс дронами пропагандистских листовок над Пхеньяном. КНДР обвинила в запуске дронов Сеул.

Власти Южной Кореи не комментировали причастность военных или гражданских органов к этому запуску, но предупредили, что КНДР "увидит конец режима", если в результате ее ответных действий пострадают граждане Южной Кореи.

В ответ КНДР анонсировала повреждение связывающих две страны автомобильных и железных дорог, идущих вдоль восточного и западного побережья полуострова. О том, что Пхеньян уже минирует отдельные их участки и вывел на границу дополнительную тяжелую технику, Сеул предупредил в понедельник 14 октября, напоминает Yonhap.

В тот же день лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на совещании с военными обсудил, как Пхеньян должен ответить на "серьезные провокации со стороны врага, которые нарушили суверенитет КНДР".

Обе Кореи время от времени обвиняют друг друга в "провокациях". В последнее время КНДР регулярно запускает в сторону Южной Кореи тысячи воздушных шаров с мусором, а Сеул возобновил пропагандистские трансляции из громкоговорителей, расположенных вдоль границы.