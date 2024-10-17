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КНДР полностью разорвала автомобильное и ж/д сообщение с Южной Кореей

Опубликовано:

Территория между Северной и Южной Кореей
Территория между Северной и Южной Кореей. Иллюстративное фото: Michael Marfell/Getty Images

КНДР полностью разорвало автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея в восточном и западном районах южной границы, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦТАК.

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало сообщение о полном разрыве автомобильных и железных дорог, соединенных с Республикой Корея, в восточном и западном районах южной границы Корейской Народно-Демократической Республики.

"По приказу Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 15 октября Генштаб в рамках поэтапных работ по последовательному разделению территориальных пределов, находящихся под государственной властью КНДР, с территорией Республики Корея, принял меры для полного физического разрыва в восточном и западном районах южной границы автомобильных и железных дорог на территории нашей стороны, соединенных с Республикой Корея", - говорится в сообщении.

15 октября были подорваны участки дорог протяженностью 60 м в селе Камхо провинции Канвондо на востоке страны и в селе Тоннэ на западе. ЦТАК поясняет, что данное решение принято в соответствии с требованиями конституции и военно-политической "ситуации, которая доходит до грани войны" на Корейском полуострове из-за провокаций "враждебных сил".

Представитель Министерства обороны КНДР заявил, что дальше будут приняты меры по превращению заблокированной южной границы в "крепость".

Напомним, зимой текущего года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление: по его словам, КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется для безопасности страны.

До этого лидер КНДР поставил боевые задачи перед Народной армией, военной промышленностью, сектором ядерного вооружения и гражданской обороной по ускорению подготовки к войне.

В начале октября в КНДР заявили о намерении перекрыть железнодорожное и автомобильное сообщение с Южной Кореей и превратить границу в крепость.

Позже, по данным Русской службы BBC, Северная Корея исполнила свое обещание и взорвала несколько участков автомобильных и железных дорог, ведущих на юг, в Южную Корею. Они считаются символом, соединяющим две Кореи, отношения между которыми в последнее время снова осложнились.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2175251-kndr-polnostyu-razorvala-avtomobilnoe-i-zh-d-soobshchenie-s-yuzhnoy-koreey/

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