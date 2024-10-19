Приведет к "немедленному ответному удару": КНДР пригрозила Южной Корее

Пхеньян пригрозил Сеулу после обнаружения дрона - в КНДР заявили о нарушении границы беспилотниками из Южной Кореи и сделали предупреждение.

Представитель министерства обороны КНДР пригрозил, что в следующий раз нарушение территории страны военными средствами будет расценено как "объявление войны" и приведет к "немедленному ответному удару", передает DW.

Власти КНДР заявили, что обломки беспилотника обнаружили 13 октября в Пхеньяне.

ЦТАК сообщило, что специально созданная следственная группа предполагает с большой степенью вероятности, что именно этот беспилотник разбрасывал листовки над центром Пхеньяна, однако окончательный вывод еще не сделан.

Отметим, на днях стало известно о том, что КНДР полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея в восточном и западном районах южной границы.

15 октября были подорваны участки дорог протяженностью 60 м в селе Камхо провинции Канвондо на востоке страны и в селе Тоннэ на западе.