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Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею, если потребуется

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото: Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление - по его словам, КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется для безопасности страны.

По словам Ким Чен Ына, вооруженные силы должны стать более мощными и использоваться для предотвращения войны и безоговорочной защиты мира, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

Он подчеркнул, что не исключает сценария с оккупацией Южной Кореи.

"Оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств - это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем", - сказал северокорейский лидер.

По словам северокорейского лидера, если враги КНДР осмелятся применить силу, Пхеньян примет смелое решение и мобилизует все необходимые силы.

Отметим, не так давно лидер КНДР поставил боевые задачи перед Народной армией, военной промышленностью, сектором ядерного вооружения и гражданской обороной по ускорению подготовки к войне.

В августе Ким Чен Ын заявил о подготовке армии КНДР в наступательном ключе.

В начале сентября Северная Корея спустила на воду новую подводную лодку с ядерным оружием.

В том же месяце северокорейский лидер приехал в Россию на встречу с президентом страны Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры стран обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в ЕС.

В середине декабря Ким Чен Ын заявил, что недавний запуск баллистической ракеты был сигналом для США на случай, если те примут "неправильное решение".

В конце 2023 года Ким Чен Ын выступил на пленарном заседании ЦК Трудовой партии КНДР заявил, что армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060192-kim-chen-yn-zayavil-o-gotovnosti-okkupirovat-yuzhnuyu-koreyu-esli-potrebuetsya/

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