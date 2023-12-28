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Ким Чен Ын приказал северокорейским военным готовиться к войне

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военная ситуация на Корейском полуострове достигла крайней точки, поэтому армии нужно ускорить подготовку к войне, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦТАК.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, северокорейский лидер Ким Чен Ын дал ряд поручений относительно планов на 2024 год.

В частности, он поставил боевые задачи перед Народной армией, военной промышленностью, сектором ядерного вооружения и гражданской обороной по ускорению подготовки к войне.

"Углубленный анализ тяжелой политической и военной ситуации на Корейском полуострове показал, что она достигла крайней точки из-за беспрецедентных действий США и их вассальных сил против КНДР", — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также заявил, что Трудовая партия Кореи будет расширять и развивать "отношения стратегического сотрудничества с антиимпериалистическими независимыми странами".

Напомним, еще весной этого года президент США Джо Байден предупредил о последствиях в случае ядерного нападения КНДР на Штаты или их союзников.

В августе Ким Чен Ын заявил о подготовке армии КНДР в наступательном ключе.

В начале сентября Северная Корея спустила на воду новую подводную лодку с ядерным оружием.

В том же месяце северорейский лидер приехал в Россию на встречу с президентом страны Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры стран обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в ЕС.

В середине декабря Ким Чен Ын заявил, что недавний запуск баллистической ракеты был сигналом для США на случай, если те примут "неправильное решение".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053090-kim-chen-yn-prikazal-severokoreyskim-voennym-gotovitsya-k-voyne/

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