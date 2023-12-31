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КНДР должна быть готова к завоеванию Южной Кореи, заявил Ким Чен Ын

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото: Artem Geodakyan / Getty Images

Ким Чен Ын выступил с заключительной речью на пленарном заседании ЦК Трудовой партии КНДР и заявил, что армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи.

По его словам, в случае возникновения ядерного конфликта между сторонами, армия должна быть готовой мобилизовать все средства, в том числе ядерные, передает РИА Новости.

"Корейская народная армия должна на случай возникновения ядерной кризисной ситуации придавать непрерывный импульс подготовке к крупному событию для покорения всей территории Южной Кореи путем незамедлительного реагирования и мобилизации всех физических средств и сил, включая ядерные вооруженные силы", - заявил Ким Чен Ын.

По словам северокорейского лидера, КНДР необходимо продолжать развивать обороноспособность.

Еще в своей речи Ким Чен Ын огласил ключевые цели и боевые задачи в сфере разработки и производства ракет.

Отмети, не так давно лидер КНДР поставил боевые задачи перед Народной армией, военной промышленностью, сектором ядерного вооружения и гражданской обороной по ускорению подготовки к войне.

В августе Ким Чен Ын заявил о подготовке армии КНДР в наступательном ключе.

В начале сентября Северная Корея спустила на воду новую подводную лодку с ядерным оружием.

В том же месяце северорейский лидер приехал в Россию на встречу с президентом страны Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры стран обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в ЕС.

В середине декабря Ким Чен Ын заявил, что недавний запуск баллистической ракеты был сигналом для США на случай, если те примут "неправильное решение".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053487-kndr-dolzhna-byt-gotova-k-zavoevaniyu-yuzhnoy-korei-zayavil-kim-chen-yn/

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