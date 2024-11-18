"Подливать масло в огонь": Китай - о разрешении наносить удары ATACMS по России

В посольстве Китая в Вашингтоне высказались о разрешении Байдена наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Ранее об этом сообщали СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

"Позиция Китая в отношении украинского кризиса последовательна и ясна. Китай привержен продвижению мирных переговоров и выступает против любых шагов, которые могут привести к росту напряженности и эскалации ситуации в регионе", - сказал пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

Он добавил, что Китай считает, что конфликт необходимо урегулировать мирно и дипломатически, "вместо того, чтобы подливать масло в огонь и разжигать конфликт".

Накануне издание The New York Times сообщило о том, что США разрешили Украине дальнобойные удары по России ракетами ATACMS. В Белом доме от комментариев по данной ситуации отказались.

Информацию прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский и Илон Маск. Между тем в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

Эмоционально высказался о решении Байдена Дональд Трамп-младший - сын избранного президента США.