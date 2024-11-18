"Подливать масло в огонь": Китай - о разрешении наносить удары ATACMS по России
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В посольстве Китая в Вашингтоне высказались о разрешении Байдена наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Ранее об этом сообщали СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
"Позиция Китая в отношении украинского кризиса последовательна и ясна. Китай привержен продвижению мирных переговоров и выступает против любых шагов, которые могут привести к росту напряженности и эскалации ситуации в регионе", - сказал пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.
Он добавил, что Китай считает, что конфликт необходимо урегулировать мирно и дипломатически, "вместо того, чтобы подливать масло в огонь и разжигать конфликт".
Накануне издание The New York Times сообщило о том, что США разрешили Украине дальнобойные удары по России ракетами ATACMS. В Белом доме от комментариев по данной ситуации отказались.
Информацию прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский и Илон Маск. Между тем в Великобритании не подтвердили и не опровергли сведения о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.
Эмоционально высказался о решении Байдена Дональд Трамп-младший - сын избранного президента США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2188934-podlivat-maslo-v-ogon-kitay-o-razreshenii-nanosit-udary-atacms-po-rossii/