"Имбецилы": сын Трампа высказался о решении разрешить удары ATACMS по России

Сын избранного президента США Дональда Трампа на своей странице в X назвал имбецилами тех, кто принял решение позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп-младший прокомментировал в своих соцсетях информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS.

"Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов. Жизни людей никого не волнуют! Имбецилы!" - эмоционально высказался Трамп-младший.

Напомним, издание The New York Times сообщило о том, что США разрешили Украине дальнобойные удары по России. Однако в Белом доме отказались комментировать данный вопрос.

На информацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он не стал прямо подтверждать или опровергать информацию о разрешении.

А в Великобритании не подтвердили и не опровергли информацию о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

На новость также отреагировал сторонник Дональда Трампа Илон Маск. Он ответил на пост пользователя соцсети Х, заявившего, что "либералы любят войну".

Добавим, что после победы Трампа на выборах, стало известно, что США направят на помощь Украине 6 млрд долларов до прихода администрации Трампа.