"Украина должна иметь такую возможность": Боррель о возможном снятии ограничений на удары вглубь России

18-19 ноября состоится Совет Евросоюза по иностранным делам, на котором в числе прочих тем будет обсуждаться вопрос снятия ограничений на удары европейским оружием вглубь России, передает NUR.KZ.

О проведении Совета Евросоюза 18-19 ноября сообщается на официальном сайте организации.

Среди тем - российская агрессия против Украины, ситуация в Грузии в свете прошедших там парламентских выборов, отношения ЕС и США в свете выборов, ситуация на Ближнем Востоке и в ЮАР.

"Коммерсантъ" пишет, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель касательно предстоящего совета сообщил - министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече обсудят снятие ограничений на удары западным оружием вглубь России.

"Я уже не раз говорил, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей предоставили, чтобы не только останавливать стрелы, но и поражать лучников",— заявил господин Боррель перед встречей с министрами иностранных дел в Брюсселе.

Он выразил уверенность, что ЕС должен пойти на такой шаг, сообщается в публикации.

Напомним, сегодня стало известно, что президент США Джо Байден под самый конец своего срока снял запрет на удары баллистическими тактическими ракетами ATACMS по территории России. Мы писали, что ранее об этом сообщило издание The New York Times, однако в Белом доме отказались комментировать данный вопрос.

На информацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он не стал прямо подтверждать или опровергать информацию о разрешении.

А в Великобритании не подтвердили и не опровергли информацию о том, что страна разрешит Украине наносить удары по территории России своими ракетами Storm Shadow.

Китай в свою очередь считает, что конфликт необходимо урегулировать мирно и дипломатически, "вместо того, чтобы подливать масло в огонь и разжигать конфликт", сообщили в посольстве страны в Вашингтоне.

На новость также отреагировал сторонник Дональда Трампа Илон Маск. Он ответил на пост пользователя соцсети Х, заявившего, что "либералы любят войну".

А сын избранного президента США Дональда Трампа на своей странице в соцсети X назвал имбецилами тех, кто принял решение позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS.

Добавим, что после победы Трампа на выборах, стало известно, что США направят на помощь Украине 6 млрд долларов до прихода администрации Трампа.