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Новости русской службы Би-би-си

Плохой мир или затяжная война. Как в Киеве готовятся к возможным переговорам с Россией

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Флаги Украины и России
Флаги Украины и России: Manuel Augusto Moreno/Getty Images

Могут ли в ближайшее время начаться мирные переговоры между Украиной и Россией? Сядут ли за один стол Владимир Зеленский и Владимир Путин? Каким может быть соглашение о перемирии? Эти вопросы уже несколько недель обсуждаются на страницах как мировых, так и украинских медиа. Над ними размышляют политики и эксперты в разных странах.

Поводом для такого обсуждения стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США — он ведь обещал очень быстро завершить войну в случае избрания.

С того момента, как стало понятно, кто станет следующим президентом США, СМИ, ссылаясь на источники, публикуют пункты из предполагаемого «мирного плана» Трампа. Но отсутствие какой-либо конкретики от самого избранного президента наводит многих на мысль, что эти предложения пока только разрабатываются и никто точно не знает, что будет в этом плане.

Украина готовится к тому, что новый американский президент попытается уже в начале нового срока усадить Украину и Россию за стол переговоров. Так что в офисе президента Украины Владимира Зеленского не исключают, что война может закончиться в следующем году.

Действительно ли война близка к завершению, к чему готовятся в команде Владимира Зеленского и чего ждать украинцам — в этом попыталась разобраться Украинская служба Би-би-си.

Ситуация на фронте и настроения людей

Ситуация на фронте для Украины сложная — россияне наступают сразу на нескольких направлениях. Одновременно с наступлением идут постоянные обстрелы городов «шахедами» и ракетами. Украинцев истощают боевые действия, бессонные ночи и чувство страха перед зимой, которую многие уже называют «самой тяжелой».

Только за октябрь российская армия смогла захватить 500 кв. км украинской территории — это самая большая захваченная территория с марта 2022 года. Всего российскими военными оккупированы, по словам Владимира Зеленского, уже 27% территории Украины.

Российская армия продолжает продвигаться в Донбассе, активизировав действия в направлении Купянска и Запорожья, «кошмарит» авиационными бомбами Сумы и Харьков и наращивает группировку войск на Курском направлении (вероятно, туда же были направлены военные из КНДР), чтобы выбить оттуда ВСУ, которые зашли туда в начале августа.

Эксперты и военные, с которыми мы пообщались, сходятся на том, что Кремль намерен захватить еще больше украинской территории, чтобы в случае начала переговоров о перемирии иметь максимально выгодные позиции. Как минимум, в Кремле, вероятно, рассчитывают выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Как максимум — захватить еще один украинский областной центр — вероятнее всего, Запорожье.

Время играет не в пользу Украины, поскольку на фронте все больше ощущается нехватка людей, а те, кто воюет давно не были на побывке дома и устали. Опросы показывают, что жители Украины понимают важность мобилизации, но она сопровождается таким большим количеством проблем, что они уже потеряли веру в справедливость. А постоянные коррупционные скандалы, в которых оказываются замешаны чиновники, решающие, кого мобилизовать, а кого нет; так называемая «бусификация» — насильственная мобилизация; плохо налаженная система обучения новобранцев и внутренние конфликты между командованием и рядовыми — все это сильно демотивирует людей идти на войну.

Но есть еще одна причина.

Опрос, проведенный в Украине в августе «Лабораторией журналистики общественного интереса» совместно с международными экспертами, показал, что в условиях затяжной войны украинцы начали более трезво смотреть на ситуацию. Они сняли «розовые очки» и поняли, что «кофе в Крыму» будет не скоро, а границы 1991 года — это перспектива не сегодняшнего и далеко не завтрашнего дня, следует из опроса.

Это, в свою очередь, стало причиной того, что население все больше поддерживает идею переговоров с Россией. Обнародованный в октябре опрос Центра Разумкова показал, что все больше людей выступают за начало мирных переговоров. Если год назад эту идею поддерживал каждый пятый респондент, то теперь — каждый третий. Другое социологическое исследование, проведенное в октябре, свидетельствует, что все меньше украинцев верят в победу, хотя большинство опрошенных все же надеются, что Украина выйдет из этой войны победительницей.

Первые решения Трампа

Многих в Украине (как и в мире) озадачила победа Дональда Трампа на выборах в США. В первую очередь потому, что и он сам, и представители его команды делали неприятные для Киева заявления об условиях завершения войны. То говорилось о мире на невыгодных для Украины условиях, то звучали угрозы прекратить финансовую поддержку и поставки оружия.

Неофициально в украинском руководстве говорилось, что причиной таких противоречивых заявлений была слишком напряженная обстановка во время избирательной кампании в США.

Дональд Трамп и Камала Харрис шли «ноздря в ноздрю» и поэтому в борьбе за голоса колеблющихся избирателей прибегали к громким, подчас противоречивым заявлениям.

После выборов и победы кандидата от Республиканской партии интрига по поводу того, как он собирается завершить войну в Украине, только возросла. Западные издания публикуют вероятные варианты «плана Трампа», рисуют возможные сценарии развития событий и даже пишут о его якобы телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который Кремль впоследствии официально отрицал и называл фейком. До сих пор официальной информации о том, когда же состоится первый разговор Трампа с Путиным (или он уже состоялся?), не было.

Поэтому все предположения по поводу того, что предложит новоизбранный американский президент Зеленскому и Путину, так и остаются только предположениями. Дональд Трамп еще не представил свой мирный план, а его первые после выборов заявления о войне в Украине ограничиваются общими фразами: «Мы будем очень упорно работать с Россией и Украиной. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться».

Эксперты предполагают, что в настоящее время у команды Трампа существуют определенные опорные идеи, а готового мирного плана нет. Но, судя по всему, эти идеи так или иначе сводятся к заморозке конфликта.

«Замораживание войны по линии фронта. Замораживание вопроса о членстве в НАТО. Замораживание, по крайней мере, финансовой помощи. Такая всеохватывающая заморозка», — считает директор центра «Новая Европа» Алена Гетманчук.

По словам эксперта, такое видение не сильно отличается от представления о перемирии, которое было у Белого дома при демократах. Однако демократы считали, что какие-либо переговоры должен инициировать именно президент Украины, а не американский президент, а поддержка Украины должна быть, хоть и ограниченной, но максимально продолжительной во времени.

На днях американский Fox News сообщил, что избранный президент скоро назначит специального представителя по Украине. Кого именно — официально не называют. Это не что-то новое для Дональда Трампа. Во время своего прошлого срока он уже назначал такого спецпредставителя — им был Курт Волкер. И эта модель себя полностью оправдала.

«Нам нужен влиятельный представитель с постоянным доступом к Трампу, — говорит Алена Гетманчук. — Модель с Куртом при первом президентстве продемонстрировала свою эффективность».

В Киеве с волнением ждут какой-то конкретики по дальнейшему сотрудничеству от избранного президента США, но при этом признают — легко точно не будет.

Одновременно западная пресса констатирует, что с Трампом нелегко будет и Кремлю. Это стало ясно после первых анонсов кадровых назначений. Издание Politico пишет, что будущее назначение конгрессмена от Флориды Майкла Уолтца советником по вопросам нацбезопасности и сенатора от Флориды Марко Рубио госсекретарем служат положительным сигналом для Украины.

Уолтц и Рубио выступают за концепцию «сначала Америка», но в то же время они за жесткую политику США в отношении Китая, Ирана и России. Первый даже предлагал разрешить Украине бить американским дальнобойным оружием по России, что администрация Джо Байдена долго не поддерживала.

Украинские эксперты советуют не спешить с выводами, поскольку ключевое и последнее слово по многим вопросам, в том числе в вопросе войны в Украине, все равно будет за Трампом.

«Я бы пока не делал выводов о том, как будут действовать Марк Рубио или Майкл Уолтц, по тому, как они в прошлом голосовали и что они заявляли. Их позиция в последнее время отличалась от мнения Трампа», — говорит политолог Владимир Фесенко.

При этом он признает, что некоторые решения новоизбранного американского президента откровенно удивляют. Например, кандидатура министра обороны — им станет ведущий Fox News Пит Хегсет. Но в любом случае, уверен Фесенко, нужно набраться терпения и подождать, поскольку все кандидатуры, предложенные Трампом, еще должны получить поддержку Сената, а также пройти проверку на способность уживаться с самим Трампом.

Большие надежды на Байдена

По данным Би-би-си, власти Украины уже активно налаживают контакты с ключевыми людьми в команде Дональда Трампа. Некоторые источники утверждают, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ближайшее время собирается в США, чтобы провести переговоры с представителями избранного президента. Официально эту информацию в офисе президента не комментируют.

Кроме этого, Владимир Зеленский возлагает большие надежды на последние месяцы президентства Джо Байдена. В последние недели продолжались интенсивные переговоры относительно предоставления Украине разрешения бить дальнобойным оружием вглубь России. И по данным западной прессы, это разрешение Киев наконец получил и в ближайшие дни уже нанесет такие удары. При этом официально в Белом доме эту информацию до сих пор не обнародовали.

Это то решение, которое есть в плане победы Зеленского. Он представил его в сентябре в США и все это время ждал ответа американских партнеров.

Украинская служба Би-би-си спросила офис президента Украины о том, действительно ли Киев получил такое разрешение использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, однако там отказались от комментариев.

На прошлой неделе британская пресса сообщила, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон «утроили усилия», чтобы убедить Джо Байдена дать разрешение на удары по территории России до того, как Трамп вступит в должность президента США.

По информации Би-би-си, Лондон еще летом готов был дать такое разрешение, но ждал согласия Вашингтона.

Также украинские власти надеются на то, что именно в переходный период — в последние месяцы пребывания Байдена на посту президента — удастся добиться приглашения Украины в НАТО. Хотя с этим пунктом все гораздо сложнее. В преддверии американских выборов Зеленский признал, что многое зависит от США, в частности от того, будут ли они достаточно активны, чтобы убедить страны-скептики в Европе. Среди них — Германия, Венгрия и Словакия.

Владимир Зеленский ранее пояснял, что приглашение в НАТО — это еще не членство, а потому нет никаких препятствий, чтобы принять это решение еще во время войны.

Это решение для Киева важно еще и потому, что если и начнутся переговоры с Россией — Путин точно будет настаивать на «внеблоковости» Украины. Поэтому Киев хочет максимально усилить свои позиции перед переговорами. Сам Зеленский признал в недавнем интервью украинскому радио, что в переговоры следует заходить с сильными позициями, чего сегодня у Украины пока нет.

«Если мы будем говорить с Путиным в тех условиях, в которых находимся сейчас, не усилив свои позиции — то на входе в переговорный процесс мы будем в проигрышном положении. Со слабой позицией нечего делать на этих переговорах», — говорил Зеленский.

Пока ситуация выглядит так, что план победы Зеленского готовился преимущественно для администрации Байдена, который будет оставаться президентом США до января 2025 года. Поэтому Зеленский и называл сроки выполнения этого документа — до конца года, поэтому такая спешка была с его разработкой и презентацией. Хотя несколько пунктов, как утверждают обозреватели, были рассчитаны уже на президентство Трампа. Это замена части американских войск в Европе украинскими после завершения войны и использование природных ресурсов Украины. Переговоры об этом еще впереди.

Основной вопрос сегодня — пойдет ли на выполнение ключевых для Украины пунктов Джо Байден. В Киеве рассчитывают, что нынешнее руководство Белого дома даст Украине максимум того, что может дать — и в отношении оружия, и в отношении денег. Если Украине удастся удержать позиции в Курской области, и ей дадут разрешение бить дальнобойным оружем по территории России, то это усилит позиции Киева на предстоящих мирных переговорах с Россией. А переговоры о мире, вероятно, совсем не за горами.

Путина выводят из изоляции?

Трамп так часто обещал усадить Украину и Россию за стол переговоров, что это будет одной из главных его задач уже в начале президентского срока, уверены эксперты. О подходе «мир с помощью силы» уже заявил будущий госсекретарь Рубио. Что конкретно подразумевается за этой формулировкой — пока можно только догадываться.

Эксперты уверены, что украинской стороне важно еще до инаугурации объяснить новому президенту США и его команде, что мир «любой ценой» не в интересах не только Украины, но и США.

«Скорое достижение договоренности, без реальных гарантий безопасности для Украины, без продления военной,  финансовой поддержки, означает высокую вероятность новой войны еще во время пребывания Трампа в Белом доме. И это уже может быть война не только против Украины. Хочет ли он получить еще большую войну во время своего президентства или в конце его? Вряд ли», — рассуждает Алена Гетманчук.

Хорошим вариантом для Украины эксперты считают включение в переговорных процесс европейских стран. 15 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц впервые через два года поговорил с Путиным. И хотя после этого разговора звучали только общие фразы, сам факт такого звонка свидетельствует о намерениях вывести российского президента из изоляции. Ведь до этого подавляющее большинство европейских лидеров и Джо Байден отказывались от прямых контактов из-за российского вторжения в Украину.

Власти Украины осудили факт этого разговора, хотя одновременно поняли это как четкий сигнал приближения переговоров.

«Звонок Олафа, на мой взгляд, это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки, — сказал Зеленский вечером в этот же день. — Это именно то, чего Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию. Изоляцию России». По мнению Зеленского, цель Путина — «садиться, разговаривать и не договариваться».

Нынешняя ситуация на поле боя для Украины настолько сложна, что вряд ли приходится ждать в близкой перспективе освобождения оккупированных территорий и возвращения к границам 1991 года. Именно о таких целях почти все три года войны говорили и сам Зеленский, и глава его офиса Андрей Ермак. Последний, кстати, в интервью итальянскому изданию, опубликованном 14 ноября, заявил, что для начала переговоров российские войска должны отойти на позиции, которые занимали до 24 февраля 2022 года.

Тезис о границах 1991 года звучит из уст представителей украинской власти уже реже. Раздражал этот тезис и союзников Украины на Западе. Официально Киев заявляет, что не пойдет ни на какие территориальные уступки.

С одной стороны, многие спрашивают: какой смысл России начинать переговоры, когда у нее сейчас все хорошо? В Киеве постоянно говорят о том, что не видят реальной готовности Кремля к достижению договоренностей. А начало переговоров для Путина будет означать только то, что его вывели из изоляции, с ним снова начали считаться.

«Он (Путин) невыездной, а чтобы разговаривать — это выезд куда-то, а значит, ему нужно будет снять это препятствие. Это — нарушение изоляции», — считает президент Украины.

С другой стороны, украинские военные говорят, что российское общество, как и украинское, устало от войны.

Несмотря на то, что российская экономика выдержала западные санкции и даже демонстрировала рост, России нужен перерыв, чтобы восстановить силы и снова накопить ресурсы.

К тому же и Трамп, и Путин неоднократно давали понять публично, что у них хорошие отношения. Это тоже может способствовать началу диалога о перемирии. «Как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом [России] Путиным, и я думаю, что мы  решим это очень быстро», — говорил Трамп о Путине.

Со своей стороны, Путин называл Трампа «мужественным человеком», его заявления «заслуживающими внимания». По словам Путина, он готов сотрудничать с новым американским президентом.

Никто точно не знает, когда именно начнутся мирные переговоры и сколько они будет продолжаться, но одно ясно наверняка: если эти переговоры начнутся — Украине могут предложить плохие условия, поэтому украинцам, возможно, придется готовиться к непростому выбору — либо дальше продолжать борьбу, теряя людей и истощая страну, либо согласиться на плохой мир с Россией, понимая, что в любой момент Путин это соглашение может нарушить.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2189168-plohoy-mir-ili-zatyazhnaya-voyna-kak-v-kieve-gotovyatsya-k-vozmozhnym-peregovoram-s-rossiey/

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